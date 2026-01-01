Государственный Ансамбль Российского Казачества «Слава казаков сквозь призму веков»

Возраст 6+

О концерте

Слава казаков сквозь призму веков. Концерт в Сочи

Государственный ансамбль Российского казачества «Казачий курень» приглашает всех любителей народного искусства на новую концертную программу «Слава казаков сквозь призму веков». Программа обещает поразить зрителей богатством песенной и танцевальной культуры казаков, демонстрируя их выдающийся вклад в историю России.

На протяжении веков казаки служили своей Родине верой и правдой. В концерте будут представлены уникальные образы героев, таких как Ермак, Матвей Платов, Дмитрий Скобелев и Константин Недорубов. Каждое произведение на сцене отражает дух своей эпохи и воспевает их достижения.

Зрители смогут насладиться разнообразием музыкальных номеров: строевыми, лирическими и шуточными песнями, а также казачьими романсами, которые исполнит хоровая группа ансамбля. Удалые танцы с виртуозным оркестровым сопровождением перенесут зрителей в атмосферу исторических событий и позволят стать частью этого музыкального наследия.

Выступление ансамбля – это яркий калейдоскоп эмоций, разнообразия костюмов и живого звучания, который оставит незабываемое впечатление. До встречи на концерте!

Концерт состоит из двух отделений общей продолжительностью 1 час 30 минут, с антрактом.

22 сентября вторник
20:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 1200 ₽

