Звезды: от рождения до смерти. Лекционная программа в Планетарии

Звезды — величественные и загадочные светила, чьи истории полны метаморфоз. Фильм Московского планетария расскажет о невероятном пути звезд: от самой первой звезды до тех, чей свет мы видим на небосводе сегодня.

Как возникают и умирают звезды

В этом фильме мы узнаем, как рождаются звезды, меняются на протяжении своего жизненного цикла и, в конечном итоге, умирают. Вы увидите великолепных спокойных гигантов и бурных холодных карликов, а также сможете полететь над поверхностью Солнца и пронестись сквозь протуберанецы.

Древняя Вселенная и звездные процессы

Фильм покажет, какой была древняя Вселенная, и как сформировалась первая звезда. Вы сможете наблюдать процессы колоссальных масштабов, такие как вспышки сверхновых и зоны звездообразования.

Классификация звёзд

Зрители увидят разнообразие звездных объектов: красные карлики, желтые звезды, бело-голубые звезды, красные гиганты и белые карлики, а также узнают о классификации звезд.

