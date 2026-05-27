Двойной сеанс в Люмьер-Холле

Новый Люмьер-Холл приглашает зрителей на уникальный сеанс, который объединяет две выставки: «Фрида Кало. Несломленная» и «Загадочные миры Иеронима Босха». Это событие станет интересным для всех, кто жаждет углубиться в мир искусства и его влияние на восприятие человеческой сущности.

Фрида Кало: личный взгляд художницы

Выставка «Фрида Кало. Несломленная» представляет собой не просто мультимедийное шоу. Здесь также можно увидеть редкие фотографии, материалы из жизни художницы и фрагменты её дневников, которые помогают лучше понять её личную историю и художественный язык. Фрида Кало известна своим глубоким и личным подходом к искусству, и выставка позволяет задуматься о том, как её опыта отразился в её работах.

Иероним Босх: мир символов и образов

На выставке «Загадочные миры Иеронима Босха» зрители смогут погрузиться в сложный символический мир великого художника. Мультимедийный зал и инфостенды помогут исследовать, как устроены его картины и что означают их символы. Выставка предлагает уникальную возможность увидеть детали и связи между сценами, создающими целостное восприятие творений Босха.

Слияние двух художественных миров

Этот общий сеанс соединяет два подхода к искусству: личный и исповедальный взгляд Фриды Кало и сложный символический мир Иеронима Босха. Это не просто возможность увидеть работы великих художников, но и уникальный шанс осознать, как искусство отражает человеческую природу и раскрывает глубинные вопросы о жизни и личности.