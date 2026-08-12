Выставка работ Рерихов на ВДНХ

Государственный музей Востока представляет уникальную экспозицию, посвящённую творчеству Николая Константиновича Рериха (1874–1947) и его сына Святослава Николаевича Рериха (1904–1993). Название выставки, «Ковчег будущего», отражает основную мысль художников — сбережение культуры, являющееся завещанием семьи Рерихов человечеству.

Экспозиция и ее содержание

В выставочном пространстве можно увидеть около 380 музейных предметов. Это живописные полотна, копии архивных документов, а также произведения декоративно-прикладного искусства. Среди них металлические скульптуры, ритуальные предметы и древние изделия из бронзы, собранные Рерихами в ходе экспедиций в Индию, Тибет и Китай.

В числе знаменитых работ Николая Рериха, представленных на выставке, такие шедевры, как «Чудо», «Свет Небесный», «Армагеддон», «Ангел последний», «Клад захороненный» и более сотни картин из обширной серии «Гималаи».

Наследие Рерихов

Николай Рерих, будучи художником и культурным деятелем, активно выступал за охрану культурных ценностей. Его усилия привели к созданию «Пакта Рериха», который в 1935 году подписали главы США и 20 стран Латинской Америки, а в 1948 году поддержал и индийский парламент. Этот документ стал основой для международной Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Темы творчества

Главной темой экспозиции является сакральное пространство культуры Святой Руси, которое тянется к Гималаям. Это пространство выступает как спасительный ковчег человечества и является лейтмотивом творчества Рериха, от его студенческих работ до картин, написанных перед уходом из жизни.

В «Зале Николая Рериха» представлены его известные полотна, такие как «Строят ладьи», «Святой Никола», «Книга Голубиная», а также этюды архитектурной серии. Эти работы иллюстрируют важные элементы культурного наследия, показывая церкви, монастыри и крепостные стены.

Святослав Рерих и его вклад

Святослав Рерих, который жил и работал в Индии с 1931 года, также оставил значительный след в искусстве. Его творчество отразило любовь к жизни, добро и религиозные качества, присущие индийской культуре. В «Зале Святослава Рериха» можно увидеть картины, такие как «Весна», «Молчание», «Мы тоже ищем», и множество других, описывающих индийскую действительность.

Кураторы выставки: Владимир Росов и Лариса Келим.

Экспозиция открыта для посещения с 17 декабря. Не упустите возможность увидеть выдающиеся произведения искусства и познакомиться с наследием Рерихов!