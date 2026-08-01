Выставка «Энергия атома» в Музее Арктики и Антарктики

Выставка «Энергия атома» представляет собой уникальный историко-технический проект, посвященный становлению и триумфу отечественного атомного ледокольного флота. Это шанс увидеть эволюцию атомных ледоколов — от легендарного «Ленина» до современных судов нового поколения.

В экспозиции выставки вы найдете мемориальные вещи первых капитанов, которые хранятся в фондах музея. Также представлено множество моделей ледоколов, часть из которых предоставили партнеры выставки: АО «Балтийский завод» и АО «ЦКБ «Айсберг». Эти экспонаты наглядно демонстрируют историю создания и развития атомного ледокольного флота.

Не упустите возможность посетить выставку, чтобы узнать больше о вкладе атомной энергетики в развитие морского флота и значении ледоколов для исследования и освоения северных широт.