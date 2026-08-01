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Энергия атома
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Энергия атома

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О выставке

Выставка «Энергия атома» в Музее Арктики и Антарктики

Выставка «Энергия атома» представляет собой уникальный историко-технический проект, посвященный становлению и триумфу отечественного атомного ледокольного флота. Это шанс увидеть эволюцию атомных ледоколов — от легендарного «Ленина» до современных судов нового поколения.

В экспозиции выставки вы найдете мемориальные вещи первых капитанов, которые хранятся в фондах музея. Также представлено множество моделей ледоколов, часть из которых предоставили партнеры выставки: АО «Балтийский завод» и АО «ЦКБ «Айсберг». Эти экспонаты наглядно демонстрируют историю создания и развития атомного ледокольного флота.

Не упустите возможность посетить выставку, чтобы узнать больше о вкладе атомной энергетики в развитие морского флота и значении ледоколов для исследования и освоения северных широт.

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16 августа воскресенье
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
17 августа понедельник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
18 августа вторник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
19 августа среда
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
20 августа четверг
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
21 августа пятница
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
22 августа суббота
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
23 августа воскресенье
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
24 августа понедельник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
25 августа вторник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
26 августа среда
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
27 августа четверг
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
28 августа пятница
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
29 августа суббота
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
30 августа воскресенье
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
31 августа понедельник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
1 сентября вторник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
2 сентября среда
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
3 сентября четверг
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
4 сентября пятница
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
5 сентября суббота
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
6 сентября воскресенье
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
7 сентября понедельник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
8 сентября вторник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
9 сентября среда
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
10 сентября четверг
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
11 сентября пятница
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
12 сентября суббота
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
13 сентября воскресенье
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
14 сентября понедельник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
15 сентября вторник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
16 сентября среда
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
17 сентября четверг
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
18 сентября пятница
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
19 сентября суббота
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
20 сентября воскресенье
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
21 сентября понедельник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
22 сентября вторник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
23 сентября среда
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
24 сентября четверг
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
25 сентября пятница
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
26 сентября суббота
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
27 сентября воскресенье
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
28 сентября понедельник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
29 сентября вторник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
30 сентября среда
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
1 октября четверг
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
2 октября пятница
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
3 октября суббота
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
4 октября воскресенье
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
5 октября понедельник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
6 октября вторник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
7 октября среда
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
8 октября четверг
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
9 октября пятница
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
10 октября суббота
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
11 октября воскресенье
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
12 октября понедельник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
13 октября вторник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
14 октября среда
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
15 октября четверг
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
16 октября пятница
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
17 октября суббота
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
18 октября воскресенье
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
19 октября понедельник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
20 октября вторник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
21 октября среда
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
22 октября четверг
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
23 октября пятница
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
24 октября суббота
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
25 октября воскресенье
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
26 октября понедельник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
27 октября вторник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
28 октября среда
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
29 октября четверг
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
30 октября пятница
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
31 октября суббота
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
1 ноября воскресенье
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
2 ноября понедельник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
3 ноября вторник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
4 ноября среда
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
5 ноября четверг
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
6 ноября пятница
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
7 ноября суббота
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
8 ноября воскресенье
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
9 ноября понедельник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
10 ноября вторник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
11 ноября среда
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
12 ноября четверг
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
13 ноября пятница
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
14 ноября суббота
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
15 ноября воскресенье
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
16 ноября понедельник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
17 ноября вторник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
18 ноября среда
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
19 ноября четверг
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
20 ноября пятница
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
21 ноября суббота
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
22 ноября воскресенье
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
23 ноября понедельник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
24 ноября вторник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
25 ноября среда
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
26 ноября четверг
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
27 ноября пятница
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
28 ноября суббота
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
29 ноября воскресенье
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
30 ноября понедельник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
1 декабря вторник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
2 декабря среда
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
3 декабря четверг
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
4 декабря пятница
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
5 декабря суббота
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
6 декабря воскресенье
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
7 декабря понедельник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
8 декабря вторник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
9 декабря среда
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
10 декабря четверг
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
11 декабря пятница
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
12 декабря суббота
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
13 декабря воскресенье
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
14 декабря понедельник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
15 декабря вторник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
16 декабря среда
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
17 декабря четверг
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
18 декабря пятница
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
19 декабря суббота
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
20 декабря воскресенье
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
21 декабря понедельник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
22 декабря вторник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
23 декабря среда
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
24 декабря четверг
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
25 декабря пятница
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
26 декабря суббота
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
27 декабря воскресенье
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
28 декабря понедельник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
29 декабря вторник
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
30 декабря среда
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а
31 декабря четверг
09:00
Музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербург, Марата, 24а

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