Кулинарный мастер-класс для детей и родителей

Приглашаем детей и их родителей на самый вкусный кулинарный мастер-класс! Под руководством нашего мастера в невероятно теплой и семейной атмосфере вы создадите свой собственный молочный коктейль. Добавьте конфеты, маршмэллоу, сиропы и всё, что подскажет ваше сердце. Не забудьте запечатлеть этот момент на фото — а затем смело наслаждайтесь своим творением!

Для кого?

Мастер-класс предназначен для детей от 6 лет. Это увлекательное мероприятие сочетает в себе творчество, вкус и вдохновение, что станет отличным опытом для маленьких кулинаров.

Веселое время в парке

До и после мастер-класса вы можете находиться в парке без ограничения времени. Вас ждут не только интересные мероприятия в открытых пространствах, но и возможность пользоваться всеми аттракционами. Посетите сферический кинотеатр, порыбачьте на озере, найдите выход из зеркального лабиринта или прокатитесь на огромной горке — здесь будет чем заняться!

Обратите внимание

При посещении парка обязательна сменная обувь как для детей, так и для родителей.