Выставка о борце за Родину в Военно-историческом музее Санкт-Петербурга

Откроется новый экспозиционный комплекс, посвященный Борису Капитоновичу Феофанову — командиру артиллерийской батареи 3-й гвардейской Армии. Он воевал на нескольких фронтах, включая Украинский, Воронежский и Юго-Западный. Феофанов принимал участие в оборонительных и наступательных боях под Воронежем и Курском, а также в крупных операциях, проходивших в Киеве, Сандомире и Берлине.

Награды и заслуги

Б. К. Феофанов был награжден семью орденами и 21 медалью, включая орден Александра Невского, который вручается командирам за личное мужество в боевых действиях. Кроме того, он стал одним из инициаторов и почетным председателем Региональной общественной историко-патриотической организации «Санкт-Петербургский Клуб кавалеров ордена Александра Невского».

Эксклюзивные экспонаты

На выставке посетители смогут увидеть личные вещи Бориса Капитоновича. Среди экспонатов — фотографии, запечатлевшие его на учебе в артиллерийской спецшколе, на фронте во время Великой Отечественной войны и в последние дни войны в Чехословакии. В коллекции также есть снимки из его послевоенной жизни, включая портрет, сделанный для газеты «За честь родины» в 1947 году.

Встречи и воспоминания

Особое внимание на выставке получат кадры, запечатлевшие встречу Б. К. Феофанова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Музее обороны и блокады Ленинграда. Здесь же можно увидеть медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», врученную ветерану.

Форма и награды

Посетителей ожидает и мундир Феофанова, который выделяется летными эмблемами, несмотря на его артиллерийское прошлое. В 1960-х годах он служил в РВСН, а во время его службы мундиры выглядели именно так, как это было принято в летной авиации.

Личные воспоминания

Также в экспозиции можно будет увидеть полный комплект наград, письма, военный билет офицера запаса и личный портфель. Эти предметы расскажут о жизни выдающегося ветерана и его служке Родине.