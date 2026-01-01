Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Елена Ваенга
Киноафиша Елена Ваенга

Елена Ваенга

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт Елены Ваенги: музыка, полная души

Концерт Елены Ваенги – это музыкальное событие, где артистка исполняет свои известные композиции. Она славится своими искренними выступлениями и уникальным стилем, что делает этот концерт обязательным для посещения. На выступлении зрители смогут насладиться живым исполнением и почувствовать эмоции, которые Елена вкладывает в каждую песню.

Искусство, а не коммерция

Елена Ваенга всегда оставалась в стороне от стремлений к рейтингам и наградам. В эпоху глобализации и рекламы она поёт не для коммерции, а для людей, которых понимает и чувствует. Эта искренность и простота привлекают поклонников эстрадной музыки и всех ценителей душевных выступлений.

Эмоции, близкие каждому

Елена одинаково естественна в исполнении разных по настроению песен, от «Курю» до «Шопен». Трагизм «Белой Птицы» и лёгкость «Цветов» находят отклики в сердцах её слушателей. Слова её песен оживают и становятся личными историями для зрителей.

Сложный характер и искусство

Некоторые считают, что если бы Некрасов был современником, то стал бы прототипом её героини – женщины с истинно сложным русским характером. Однако сама Елена не любит громких сравнений и наград, которые в большинстве случаев являются результатом тщательно выверенного медиапроекта.

Настоящая Ваенга

Елена Ваенга – это природная стихия и сложный характер: южанка, выросшая на севере. Эта диалектика души отражается и в её песнях. Она оставляет всю душу в текстах и поэзии, что делает её выступления уникальными. В шутках о том, что она «замужем за музыкой», скрыта глубокая исповедь.

Неотъемлемая часть её образа

Тем, кто хоть раз побывал на концерте Елены, станет очевидно, что она не терпит небрежности в искусстве. Каждое её выступление пронизано стремлением к совершенству. Она проста и понятна, но в то же время многогранна, оставаясь верной себе как на сцене, так и в жизни.

Купить билет на концерт Елена Ваенга

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
20 ноября пятница
19:00
Самарская филармония Самара, Фрунзе, 141
от 7000 ₽
21 ноября суббота
19:00
Самарская филармония Самара, Фрунзе, 141
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Akstar
12+
Живая музыка

Akstar

16 октября в 19:00 Самарский дом офицеров
от 1500 ₽
Турецкая джаз-дива Сибель Кесе и квартет Алексея Черемизова
18+
Джаз

Турецкая джаз-дива Сибель Кесе и квартет Алексея Черемизова

20 августа в 20:00 Дом Сивре
от 1500 ₽
DK
16+
Хип-хоп

DK

6 октября в 19:00 Сигнал
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше