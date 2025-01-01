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Бах vs Моцарт. Орган vs Рояль
Киноафиша Бах vs Моцарт. Орган vs Рояль

Бах vs Моцарт. Орган vs Рояль

0+
Продолжительность 1 час без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

«Бах vs Моцарт» от Amadeus Concerts из цикла Битва Клавиров под величественными сводами Петрикирхе. Бах и Моцарт - два величайших композитора всех времен.  Бах - вершина музыкальной мысли, которая пока не покорилась никому. Гений совершенной гармонии Моцарт - физическое воплощение музыки как явления. Автор гениальных произведений для клавира для рояля. В рамках концерта «Битва Клавиров: Бах vs Моцарт» мы столкнём лучшие органные сочинения Баха и наиболее яркие произведения Моцарта в исполнении рояля. Цикл «Битва клавиров» от Amadeus Concerts восходит к старинной европейской традиции музыкальных поединков, когда ведущие мастера музыкального искусства состязались в искусстве импровизации, сочинительства и исполнения музыки, чтобы удивить публику.  Это будет необычно! Исполнители: Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Продолжительность концерта: 1 час без антракта. 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
15:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
15:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
15:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
15:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
15:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 15 ноября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
15:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 6 декабря
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
15:00 от 1000 ₽

Фотографии

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