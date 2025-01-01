Бах vs Моцарт. Орган vs Рояль

«Бах vs Моцарт» от Amadeus Concerts из цикла Битва Клавиров под величественными сводами Петрикирхе. Бах и Моцарт - два величайших композитора всех времен. Бах - вершина музыкальной мысли, которая пока не покорилась никому. Гений совершенной гармонии Моцарт - физическое воплощение музыки как явления. Автор гениальных произведений для клавира для рояля. В рамках концерта «Битва Клавиров: Бах vs Моцарт» мы столкнём лучшие органные сочинения Баха и наиболее яркие произведения Моцарта в исполнении рояля. Цикл «Битва клавиров» от Amadeus Concerts восходит к старинной европейской традиции музыкальных поединков, когда ведущие мастера музыкального искусства состязались в искусстве импровизации, сочинительства и исполнения музыки, чтобы удивить публику. Это будет необычно! Исполнители: Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Продолжительность концерта: 1 час без антракта.