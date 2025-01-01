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Киноафиша Экзюпери + Маленький принц

Спектакль Экзюпери + Маленький принц

12+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Экзюпери. Полет к Маленькому принцу

Приглашаем вас на проникновенный спектакль, вдохновленный жизнью и творчеством великого летчика и писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Постановка, основанная на оригинальной пьесе Маргариты Кадацкой, раскрывает трогательную историю человека, который писал о самом важном в жизни — человечности, дружбе и любви, несмотря на темные и страшные времена.

Сюжет спектакля

Экзюпери, или просто Тонио, как ласково звала его мама, облетел весь мир. Он был летчиком, путешественником и писателем. Его друзья-авиаторы называли его уважительно — Экс. Он доставлял почту, писал репортажи и рисковал жизнью, пролетая над бескрайними пустынями, горными перевалами и бушующими морями.

Несколько раз он чудом избегал смерти, но однажды его самолет разбился в пустыне. Летчик оказался в полном одиночестве. Именно тогда, на грани между жизнью и смертью, к нему пришел Маленький принц — тот самый, который напоминает, что даже в самых темных обстоятельствах важно сохранить веру, человечность и любовь.

Почему стоит увидеть спектакль?

  • Глубина и вдохновение: постановка раскрывает не только биографию Экзюпери, но и внутренний мир человека, который писал о вечных ценностях.
  • Уникальная форма: спектакль объединяет драматическое повествование с философской притчей, вдохновляя и оставляя место для размышлений.
  • Эмоциональная связь: история Маленького принца оживает, напоминая, что даже в самые страшные моменты одиночества мы можем найти поддержку и свет.

Режиссер-постановщик: Ольга Белькович

Для кого этот спектакль?

Для тех, кто ценит проникновенные истории о жизни, дружбе и поиске смысла. Для зрителей, которые верят, что любовь и доброта способны преодолеть любые испытания.

Присоединяйтесь к этому полету вместе с Экзюпери и Маленьким принцем. Спектакль согреет ваше сердце и оставит незабываемый след в душе.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 700 ₽

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