Спектакль Экзюпери + Маленький принц

Экзюпери. Полет к Маленькому принцу

Приглашаем вас на проникновенный спектакль, вдохновленный жизнью и творчеством великого летчика и писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Постановка, основанная на оригинальной пьесе Маргариты Кадацкой, раскрывает трогательную историю человека, который писал о самом важном в жизни — человечности, дружбе и любви, несмотря на темные и страшные времена.

Сюжет спектакля

Экзюпери, или просто Тонио, как ласково звала его мама, облетел весь мир. Он был летчиком, путешественником и писателем. Его друзья-авиаторы называли его уважительно — Экс. Он доставлял почту, писал репортажи и рисковал жизнью, пролетая над бескрайними пустынями, горными перевалами и бушующими морями.

Несколько раз он чудом избегал смерти, но однажды его самолет разбился в пустыне. Летчик оказался в полном одиночестве. Именно тогда, на грани между жизнью и смертью, к нему пришел Маленький принц — тот самый, который напоминает, что даже в самых темных обстоятельствах важно сохранить веру, человечность и любовь.

Почему стоит увидеть спектакль?

Глубина и вдохновение: постановка раскрывает не только биографию Экзюпери, но и внутренний мир человека, который писал о вечных ценностях.

постановка раскрывает не только биографию Экзюпери, но и внутренний мир человека, который писал о вечных ценностях. Уникальная форма: спектакль объединяет драматическое повествование с философской притчей, вдохновляя и оставляя место для размышлений.

спектакль объединяет драматическое повествование с философской притчей, вдохновляя и оставляя место для размышлений. Эмоциональная связь: история Маленького принца оживает, напоминая, что даже в самые страшные моменты одиночества мы можем найти поддержку и свет.

Режиссер-постановщик: Ольга Белькович

Для кого этот спектакль?

Для тех, кто ценит проникновенные истории о жизни, дружбе и поиске смысла. Для зрителей, которые верят, что любовь и доброта способны преодолеть любые испытания.

Присоединяйтесь к этому полету вместе с Экзюпери и Маленьким принцем. Спектакль согреет ваше сердце и оставит незабываемый след в душе.