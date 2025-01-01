Спектакль о блокадном Ленинграде в театре на Литейном

Спектакль «Гекатомба. Блокадный дневник» представляет собой уникальную мистерию, в центре которой находится город Ленинград, увиденный через призму архитектора Льва Ильина. Как он сам говорит: «Ленинград блокады суров и прекрасен, как классическая трагедия...»

Сюжет и атмосфера

Главным героем спектакля является сам Ленинград, а блокадные люди — известные и неизвестные, взрослые и дети — остаются на сцене своего города в самые трудные дни его существования. Истории ленинградцев и образы блокады поражают зрителей своей пронзительной достоверностью, создавая атмосферу, полную эмоций и глубоких размышлений.

Формат и художественные средства

Спектакль отличается особым форматом, который сочетает в себе элементы драматической игры, пластики, театра кукол и объектов. Авторы уверены, что этот сплав художественных средств, наряду с притчевой отстраненностью, поможет современному зрителю по-новому осмыслить трагедию блокады.

Награды и признание

«Гекатомба. Блокадный дневник» был удостоен Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», что подчеркивает его значимость и художественную ценность в контексте современного театра.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который позволит вам глубже понять и прочувствовать историю блокады Ленинграда.