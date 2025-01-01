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Гекатомба. Блокадный дневник
Киноафиша Гекатомба. Блокадный дневник

Спектакль Гекатомба. Блокадный дневник

16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль о блокадном Ленинграде в театре на Литейном

Спектакль «Гекатомба. Блокадный дневник» представляет собой уникальную мистерию, в центре которой находится город Ленинград, увиденный через призму архитектора Льва Ильина. Как он сам говорит: «Ленинград блокады суров и прекрасен, как классическая трагедия...»

Сюжет и атмосфера

Главным героем спектакля является сам Ленинград, а блокадные люди — известные и неизвестные, взрослые и дети — остаются на сцене своего города в самые трудные дни его существования. Истории ленинградцев и образы блокады поражают зрителей своей пронзительной достоверностью, создавая атмосферу, полную эмоций и глубоких размышлений.

Формат и художественные средства

Спектакль отличается особым форматом, который сочетает в себе элементы драматической игры, пластики, театра кукол и объектов. Авторы уверены, что этот сплав художественных средств, наряду с притчевой отстраненностью, поможет современному зрителю по-новому осмыслить трагедию блокады.

Награды и признание

«Гекатомба. Блокадный дневник» был удостоен Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», что подчеркивает его значимость и художественную ценность в контексте современного театра.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который позволит вам глубже понять и прочувствовать историю блокады Ленинграда.

Режиссер
Яна Тумина
В ролях
Марина Солопченко
Ольга Иванова
Александра Жарова
Александр Безруков
Виталий Гудков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 июля
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Гекатомба. Блокадный дневник Гекатомба. Блокадный дневник

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