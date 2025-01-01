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Киноафиша Экскурсия «Шлюзование». Аванпорт

Экскурсия «Шлюзование». Аванпорт

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Экскурсия на теплоходе по реке Обь в Новосибирске

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по реке Обь, где вы сможете насладиться уникальными историями о Новосибирской ГЭС и её шлюзах. Это идеальный вариант для тех, кто ценит речные романтики и хочет узнать больше о нашем городе.

Что вас ждет?

На борту теплохода вас встретят профессиональные гиды музея Города Новосибирска, которые расскажут о тайнах Обского моря и исторических фактах, связанных с этим регионом. Вы услышите занимательные истории, которые сделают ваше путешествие не только приятным, но и познавательным.

Шлюзование — кульминация путешествия

Особое внимание стоит обратить на процесс шлюзования, который является настоящим зрелищем. Вы увидите, как теплоход заходит в шлюз через открытые ворота. После закрытия ворот начинается нагнетание воды, и корабль поднимается на уровень следующего участка реки. Затем основные ворота открываются, и ваш теплоход покидает шлюзовую камеру, готовясь к новому этапу путешествия.

Маршрут и условия

Экскурсия отправляется от пристани Речного вокзала и завершается в Аванпорте (Бердский тупик, 3). Обратите внимание, что в случае ухудшения погодных условий или невозможности прохождения шлюзов, маршрут может быть изменен на рейс по реке Обь с зелеными остановками.

Не упустите возможность стать частью этого уникального путешествия и насладиться красотой природы вместе с интересными рассказами о нашем регионе!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Новосибирск, 20 августа
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