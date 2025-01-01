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Мастер-класс «Светотень»
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Мастер-класс «Светотень»

Постановка
Новосибирский театр кукол 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мастер-класс «Светотень» в Новосибирском театре кукол

Новосибирский театр кукол приглашает всех желающих на увлекательный мастер-класс «Светотень». Этот уникальный курс познакомит участников с основами теневого театра и откроет секреты создания волшебных историй с помощью простых материалов.

Что вас ждет на мастер-классе?

Актеры театра поделятся с вами своими знаниями и опытом. Вы узнаете, как с помощью обычной лампы, кусочка проволоки, белой ткани и вашей фантазии можно создать удивительных персонажей и оживить их на сцене. В процессе мастер-класса каждый сможет придумать свою собственную сказку и сыграть ее, погрузившись в мир творчества и воображения.

Почему стоит посетить?

Создание домашнего театра – это не только увлекательно, но и полезно. Мастер-класс подходит для детей от 6 лет и старше, что делает его отличным способом провести время с семьей. Ребята смогут развивать свои творческие навыки, учиться работать в команде и, возможно, даже открыть в себе талант к актерскому мастерству!

Создайте свой домашний театр и подарите себе и своим близким незабываемые моменты волшебства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 7 августа
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
16:00 от 300 ₽
Новосибирск, 16 августа
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
15:00 от 300 ₽
Новосибирск, 30 августа
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
15:00 от 300 ₽
Новосибирск, 12 сентября
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
16:00 от 300 ₽

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