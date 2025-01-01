Мастер-класс «Светотень» в Новосибирском театре кукол

Новосибирский театр кукол приглашает всех желающих на увлекательный мастер-класс «Светотень». Этот уникальный курс познакомит участников с основами теневого театра и откроет секреты создания волшебных историй с помощью простых материалов.

Что вас ждет на мастер-классе?

Актеры театра поделятся с вами своими знаниями и опытом. Вы узнаете, как с помощью обычной лампы, кусочка проволоки, белой ткани и вашей фантазии можно создать удивительных персонажей и оживить их на сцене. В процессе мастер-класса каждый сможет придумать свою собственную сказку и сыграть ее, погрузившись в мир творчества и воображения.

Почему стоит посетить?

Создание домашнего театра – это не только увлекательно, но и полезно. Мастер-класс подходит для детей от 6 лет и старше, что делает его отличным способом провести время с семьей. Ребята смогут развивать свои творческие навыки, учиться работать в команде и, возможно, даже открыть в себе талант к актерскому мастерству!

Создайте свой домашний театр и подарите себе и своим близким незабываемые моменты волшебства!