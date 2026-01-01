Оповещения от Киноафиши
Экскурсия по театру. Прошлое и настоящее
Билеты от 1200₽
12+
Продолжительность 60 минут
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О выставке

Вахтанговский театр изнутри: Экскурсия по историческому зданию

Экскурсия начинается во фойе Театр имени Евгения Вахтангова — одного из главных драматических театров страны. Маршрут объединяет парадные пространства и закулисные зоны, обычно скрытые от зрителя.

Основная сцена и закулисье

Гости побывают на Основной сцене и пройдут по backstage-пространствам. Экскурсоводы расскажут, как устроен театральный день, как готовится спектакль и какую роль играет каждая служба — от монтировщиков до помощника режиссёра.

Особое внимание уделяется исторической экспозиции театра. Она позволяет увидеть редкие фотографии, документы и материалы, связанные с разными эпохами вахтанговской сцены.

Мемориальные кабинеты

В программе — посещение мемориальных кабинетов выдающихся руководителей театра:

  • Рубен Симонов

  • Михаил Ульянов

Эти пространства бережно сохранены и помогают почувствовать атмосферу времени, в которое они работали.

Правительственная ложа

Отдельный пункт маршрута — историческая правительственная ложа, которую неофициально называют «сталинской». Это часть театральной истории XX века и важный архитектурный элемент зала.

Кому будет интересно

Экскурсия подойдёт любителям театрального искусства, студентам профильных вузов и всем, кто хочет узнать, как устроен драматический театр изнутри.

Это возможность увидеть не только сцену, но и жизнь за ней — строгую, насыщенную и полную традиций.

Апрель
5 апреля воскресенье
15:30
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
от 1200 ₽
11 апреля суббота
12:00
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
от 1200 ₽
18 апреля суббота
12:00
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
от 1200 ₽
26 апреля воскресенье
12:00
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
от 1200 ₽

Фотографии

Экскурсия по театру. Прошлое и настоящее Экскурсия по театру. Прошлое и настоящее

