Экскурсия начинается во фойе Театр имени Евгения Вахтангова — одного из главных драматических театров страны. Маршрут объединяет парадные пространства и закулисные зоны, обычно скрытые от зрителя.

Основная сцена и закулисье

Гости побывают на Основной сцене и пройдут по backstage-пространствам. Экскурсоводы расскажут, как устроен театральный день, как готовится спектакль и какую роль играет каждая служба — от монтировщиков до помощника режиссёра.

Особое внимание уделяется исторической экспозиции театра. Она позволяет увидеть редкие фотографии, документы и материалы, связанные с разными эпохами вахтанговской сцены.

Мемориальные кабинеты

В программе — посещение мемориальных кабинетов выдающихся руководителей театра:

Рубен Симонов

Михаил Ульянов

Эти пространства бережно сохранены и помогают почувствовать атмосферу времени, в которое они работали.

Правительственная ложа

Отдельный пункт маршрута — историческая правительственная ложа, которую неофициально называют «сталинской». Это часть театральной истории XX века и важный архитектурный элемент зала.

Кому будет интересно

Экскурсия подойдёт любителям театрального искусства, студентам профильных вузов и всем, кто хочет узнать, как устроен драматический театр изнутри.

Это возможность увидеть не только сцену, но и жизнь за ней — строгую, насыщенную и полную традиций.