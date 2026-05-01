В центре Москвы, на пересечении Тверского бульвара и одноимённой улицы, располагается Музей-квартира выдающегося пианиста, педагога и композитора Александра Борисовича Гольденвейзера. Этот уникальный музей находится на четвёртом этаже жилого дома, являющегося объектом культурного наследия.
Александр Гольденвейзер оказал неоценимое влияние на развитие музыкальной культуры России. Как профессор Московской консерватории, он посвятил более 55 лет педагогике и воспитал около 200 пианистов, которые стали известными не только в России, но и за её пределами. Гольденвейзер создал династию музыкантов, чьи имена входят в историю мировой фортепианной культуры.
С 1941 по 1961 год Гольденвейзер проживал в доме на Тверской улице. Именно в этот период он инициировал создание музея фортепианного искусства. В 1955 году он передал государству свою уникальную коллекцию, включающую книжные и нотные издания, произведения искусства, редкие фотографии и предметы быта, рассказывающие о музыкальной жизни конца XIX – первой половины XX века. В 1959 году по его предложению музей становится первым филиалом Российского национального музея музыки.
Экспозиция включает в себя мемориальную часть, состоящую из кабинета, музыкальной комнаты, столовой и камерного концертного зала. Каждое помещение отражает ключевые моменты жизни и творчества Гольденвейзера. В кабинете представлены фотографии семьи и друзей пианиста, а музыкальную комната украшают два уникальных рояля компании Se. Bechstein, на которых Гольденвейзер музицировал с известными музыкантами, такими как Сергей Рахманинов и Александр Скрябин.
В столовой расположен удивительный стол-сороконожка, за которым собирались близкие друзья Гольденвейзера. Здесь также можно найти предметы, принадлежавшие Льву Толстому, что подчеркивает крепкую дружбу двух великих личностей.
Музей-квартира А.Б. Гольденвейзера активно участвует в культурной жизни Москвы, организуя концерты классической музыки, интересные экскурсии и выставки, посвящённые фортепианному искусству. Посетители могут не только познакомиться с историей выдающегося музыканта, но и насладиться великолепной музыкой в стенах этого уникального места.