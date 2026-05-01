Посещение Музея-квартиры Александра Гольденвейзера на Тверском бульваре

В центре Москвы, на пересечении Тверского бульвара и одноимённой улицы, располагается Музей-квартира выдающегося пианиста, педагога и композитора Александра Борисовича Гольденвейзера. Этот уникальный музей находится на четвёртом этаже жилого дома, являющегося объектом культурного наследия.

Вклад в музыкальную культуру

Александр Гольденвейзер оказал неоценимое влияние на развитие музыкальной культуры России. Как профессор Московской консерватории, он посвятил более 55 лет педагогике и воспитал около 200 пианистов, которые стали известными не только в России, но и за её пределами. Гольденвейзер создал династию музыкантов, чьи имена входят в историю мировой фортепианной культуры.

История музея

С 1941 по 1961 год Гольденвейзер проживал в доме на Тверской улице. Именно в этот период он инициировал создание музея фортепианного искусства. В 1955 году он передал государству свою уникальную коллекцию, включающую книжные и нотные издания, произведения искусства, редкие фотографии и предметы быта, рассказывающие о музыкальной жизни конца XIX – первой половины XX века. В 1959 году по его предложению музей становится первым филиалом Российского национального музея музыки.

Экспозиция музея

Экспозиция включает в себя мемориальную часть, состоящую из кабинета, музыкальной комнаты, столовой и камерного концертного зала. Каждое помещение отражает ключевые моменты жизни и творчества Гольденвейзера. В кабинете представлены фотографии семьи и друзей пианиста, а музыкальную комната украшают два уникальных рояля компании Se. Bechstein, на которых Гольденвейзер музицировал с известными музыкантами, такими как Сергей Рахманинов и Александр Скрябин.

В столовой расположен удивительный стол-сороконожка, за которым собирались близкие друзья Гольденвейзера. Здесь также можно найти предметы, принадлежавшие Льву Толстому, что подчеркивает крепкую дружбу двух великих личностей.

Культурная жизнь музея

Музей-квартира А.Б. Гольденвейзера активно участвует в культурной жизни Москвы, организуя концерты классической музыки, интересные экскурсии и выставки, посвящённые фортепианному искусству. Посетители могут не только познакомиться с историей выдающегося музыканта, но и насладиться великолепной музыкой в стенах этого уникального места.