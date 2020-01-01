Волшебный мир балета «Дюймовочка»

Этот красочный балетный спектакль по мотивам любимой сказки Андерсена подарит настоящий праздник как детям, так и взрослым. Поставленный в лучших традициях великой русской хореографической школы, он наполняется гениальной музыкой Петра Ильича Чайковского, создающей удивительную атмосферу волшебной сказки.

Очарование героев

В этом балете «оживают» цветы, эльфы, кузнечики, лягушата и кроты, что неизменно приводит в восторг маленьких зрителей. Яркие и реалистичные костюмы персонажей помогают артистам воплотить запоминающиеся образы героев, делая каждое представление поистине уникальным.

Слова режиссера

Анатолий Емельянов, художественный руководитель театра и режиссер-постановщик балета, отмечает: «История Дюймовочки учит доброте и чуткости, стремлению к новому и неизведанному. Мои дети обожают эту сказку и не раз спрашивали: почему я до сих пор не поставил такого балета?» В ответ на этот вопрос в 2018 году в репертуаре театра появился новый сказочный спектакль – «Дюймовочка».

Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и красоты вместе с этим замечательным балетом!