Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дюймовочка
Билеты от 700₽
Киноафиша Дюймовочка

Спектакль Дюймовочка

6+
Режиссер Анатолий Емельянов
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Волшебный мир балета «Дюймовочка»

Этот красочный балетный спектакль по мотивам любимой сказки Андерсена подарит настоящий праздник как детям, так и взрослым. Поставленный в лучших традициях великой русской хореографической школы, он наполняется гениальной музыкой Петра Ильича Чайковского, создающей удивительную атмосферу волшебной сказки.

Очарование героев

В этом балете «оживают» цветы, эльфы, кузнечики, лягушата и кроты, что неизменно приводит в восторг маленьких зрителей. Яркие и реалистичные костюмы персонажей помогают артистам воплотить запоминающиеся образы героев, делая каждое представление поистине уникальным.

Слова режиссера

Анатолий Емельянов, художественный руководитель театра и режиссер-постановщик балета, отмечает: «История Дюймовочки учит доброте и чуткости, стремлению к новому и неизведанному. Мои дети обожают эту сказку и не раз спрашивали: почему я до сих пор не поставил такого балета?» В ответ на этот вопрос в 2018 году в репертуаре театра появился новый сказочный спектакль – «Дюймовочка».

Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и красоты вместе с этим замечательным балетом!

Купить билет на спектакль Дюймовочка

Помощь с билетами
Март
1 марта воскресенье
13:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

В ближайшие дни

Бременские музыканты
0+
Детский
Бременские музыканты
12 октября в 12:00 Театральный центр «Вишневый сад»
от 800 ₽
Старомодная комедия
16+
Комедия
Старомодная комедия
27 февраля в 19:00 Высоцкий
от 1000 ₽
«Ladies Night. Только для женщин. Версия 2018»
18+
Комедия
«Ladies Night. Только для женщин. Версия 2018»
10 января в 19:00 Дворец на Яузе
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше