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Гоголь. Ночь перед Рождеством
Билеты от 1000₽
Киноафиша Гоголь. Ночь перед Рождеством

Спектакль Гоголь. Ночь перед Рождеством

Постановка
Off-театр 12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Невероятная рождественская ночь: магия и мистика от Off-театра

В этом необыкновенном спектакле все смешивается в единое целое: любовь, мистика, интриги нечистой силы и фантастические полеты. Яркий и эксцентричный стиль постановки создает уникальную атмосферу, в которой зрители смогут погрузиться в мир чудес.

Сила слова и творчества

Главная идея спектакля заключается в силе слова и творчестве, которые способны преображать реальность. Они творят чудеса, разбавляя серые будни, скучные уроки и обыденную жизнь. Это послание будет особенно актуально для зрителей любого возраста.

Музыка и танцы

Спектакль наполнен фольклорной русской и украинской музыкой, песнями и танцами. Каждое выступление создает неповторимую атмосферу праздника и веселья. Зрители могут ожидать, что это будет не просто спектакль, а настоящий праздник для всей семьи.

Не только для детей

Интересно, что данная постановка будет привлекательна не только для детей, но и для их родителей. Как сказал Н. В. Гоголь, в спектакле есть «и услаждение, и назидательность». Это делает его идеальным выбором для семейного просмотра.

Гарантируем, что этот спектакль не оставит никого равнодушным, а порой будет весьма неожиданным. Не упустите возможность стать частью этого волшебного рождественского приключения!

Режиссер
Антонина Лебедева
В ролях
Виталий Колдаев
Вера Нагорнова
Дарья Кузнецова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Off-театр Москва, Б.Сухаревский пер., 21, стр. 2
20:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1500 ₽

Фотографии

Гоголь. Ночь перед Рождеством Гоголь. Ночь перед Рождеством Гоголь. Ночь перед Рождеством Гоголь. Ночь перед Рождеством Гоголь. Ночь перед Рождеством Гоголь. Ночь перед Рождеством Гоголь. Ночь перед Рождеством Гоголь. Ночь перед Рождеством Гоголь. Ночь перед Рождеством Гоголь. Ночь перед Рождеством

В ближайшие дни

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