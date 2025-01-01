Спектакль Дядя

Как бы по Чехову. Сон в двух действиях. Спектакль Петра Шерешевского
Спектакль Петра Шерешевского, основанный на пьесе Семёна Саксеева, иронично пересобирает чеховские сюжеты, предлагая зрителям новый взгляд на знакомые темы. В центре внимания — история о безумно мелькнувшей жизни и потерянном даре, о разочарованиях и непоправимых ошибках, об отвергнутой любви и ударах судьбы, которые наносят самые близкие. По сюжету звучит тихий упрёк: «Пропала жизнь…»
Неужели всё это лишь навязчивый сон, который мы смотрим как кино? Пора, возможно, проснуться и зажечь свет в кинозале вместо того, чтобы ждать чудес.
Творческая команда
- Режиссёр: Пётр Шерешевский
- Художник: Анвар Гумаров
- Художник по костюмам: Варвара Гурьева
- Художник по свету: Алексей Попов
- Видеохудожник: Вадим Кайгородов
Действующие лица и исполнители
- Войницкий Иван Петрович: заслуженный артист РФ Игорь Гордин (бывший математик, торгует помповыми насосами)
- Войницкая Мария Петровна: заслуженная артистка РФ Виктория Верберг (сестра-близнец, педагог-филолог)
- Серебряков: Игорь Балалаев (профессор университета, киновед)
- Соня: Марина Гусинская, Евгения Михеева (дочь Серебрякова, логопед в детском садике)
- Елена Андреевна: Полина Одинцова (вторая жена Серебрякова, сценарист)
- Марина: Марина Зубанова (нянечка в больнице)
- Астров: Максим Виноградов (сын Марини, доктор на скорой помощи)
Продолжительность спектакля
2 часа 59 минут с антрактом