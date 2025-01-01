Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дядя
Билеты от 2100₽
Киноафиша Дядя

Спектакль Дядя

Постановка
МТЮЗ 18+
Продолжительность 170 минут
Возраст 18+
Билеты от 2100₽

О спектакле

Как бы по Чехову. Сон в двух действиях. Спектакль Петра Шерешевского

Спектакль Петра Шерешевского, основанный на пьесе Семёна Саксеева, иронично пересобирает чеховские сюжеты, предлагая зрителям новый взгляд на знакомые темы. В центре внимания — история о безумно мелькнувшей жизни и потерянном даре, о разочарованиях и непоправимых ошибках, об отвергнутой любви и ударах судьбы, которые наносят самые близкие. По сюжету звучит тихий упрёк: «Пропала жизнь…»

Неужели всё это лишь навязчивый сон, который мы смотрим как кино? Пора, возможно, проснуться и зажечь свет в кинозале вместо того, чтобы ждать чудес.

Творческая команда

  • Режиссёр: Пётр Шерешевский
  • Художник: Анвар Гумаров
  • Художник по костюмам: Варвара Гурьева
  • Художник по свету: Алексей Попов
  • Видеохудожник: Вадим Кайгородов

Действующие лица и исполнители

  • Войницкий Иван Петрович: заслуженный артист РФ Игорь Гордин (бывший математик, торгует помповыми насосами)
  • Войницкая Мария Петровна: заслуженная артистка РФ Виктория Верберг (сестра-близнец, педагог-филолог)
  • Серебряков: Игорь Балалаев (профессор университета, киновед)
  • Соня: Марина Гусинская, Евгения Михеева (дочь Серебрякова, логопед в детском садике)
  • Елена Андреевна: Полина Одинцова (вторая жена Серебрякова, сценарист)
  • Марина: Марина Зубанова (нянечка в больнице)
  • Астров: Максим Виноградов (сын Марини, доктор на скорой помощи)

Продолжительность спектакля

2 часа 59 минут с антрактом

Режиссер
Петр Шерешевский
Петр Шерешевский
В ролях
Игорь Гордин
Игорь Гордин
Виктория Верберг
Игорь Балалаев
Игорь Балалаев
Марина Зубанова
Максим Виноградов
Максим Виноградов

Купить билет на спектакль Дядя

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
11 декабря четверг
19:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 2100 ₽
23 декабря вторник
19:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 2100 ₽
5 января понедельник
19:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 2100 ₽
23 января пятница
19:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 2100 ₽

Фотографии

Дядя Дядя Дядя Дядя Дядя Дядя Дядя

В ближайшие дни

Бременские музыканты
6+
Детский
Бременские музыканты
4 января в 15:00 Театр им. Моссовета
от 500 ₽
Рождественская сказка «Новая звезда»
0+
Детские елки Детский
Рождественская сказка «Новая звезда»
7 января в 14:00 Зал церковных соборов храма Христа Спасителя
от 950 ₽
Чайка 73458
16+
Драма Классическая драма
Чайка 73458
21 декабря в 19:00 Театр на Таганке
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше