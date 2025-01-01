Спектакль Дядя

Как бы по Чехову. Сон в двух действиях. Спектакль Петра Шерешевского

Спектакль Петра Шерешевского, основанный на пьесе Семёна Саксеева, иронично пересобирает чеховские сюжеты, предлагая зрителям новый взгляд на знакомые темы. В центре внимания — история о безумно мелькнувшей жизни и потерянном даре, о разочарованиях и непоправимых ошибках, об отвергнутой любви и ударах судьбы, которые наносят самые близкие. По сюжету звучит тихий упрёк: «Пропала жизнь…»

Неужели всё это лишь навязчивый сон, который мы смотрим как кино? Пора, возможно, проснуться и зажечь свет в кинозале вместо того, чтобы ждать чудес.

Творческая команда

Режиссёр: Пётр Шерешевский

Пётр Шерешевский Художник: Анвар Гумаров

Анвар Гумаров Художник по костюмам: Варвара Гурьева

Варвара Гурьева Художник по свету: Алексей Попов

Алексей Попов Видеохудожник: Вадим Кайгородов

Действующие лица и исполнители

Войницкий Иван Петрович: заслуженный артист РФ Игорь Гордин (бывший математик, торгует помповыми насосами)

заслуженный артист РФ Игорь Гордин (бывший математик, торгует помповыми насосами) Войницкая Мария Петровна: заслуженная артистка РФ Виктория Верберг (сестра-близнец, педагог-филолог)

заслуженная артистка РФ Виктория Верберг (сестра-близнец, педагог-филолог) Серебряков: Игорь Балалаев (профессор университета, киновед)

Игорь Балалаев (профессор университета, киновед) Соня: Марина Гусинская, Евгения Михеева (дочь Серебрякова, логопед в детском садике)

Марина Гусинская, Евгения Михеева (дочь Серебрякова, логопед в детском садике) Елена Андреевна: Полина Одинцова (вторая жена Серебрякова, сценарист)

Полина Одинцова (вторая жена Серебрякова, сценарист) Марина: Марина Зубанова (нянечка в больнице)

Марина Зубанова (нянечка в больнице) Астров: Максим Виноградов (сын Марини, доктор на скорой помощи)

Продолжительность спектакля

2 часа 59 минут с антрактом