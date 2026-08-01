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Дядя Ваня
Киноафиша Дядя Ваня

Спектакль Дядя Ваня

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Дядя Ваня в Театре «Странник»

Театр «Странник» представляет спектакль «Дядя Ваня» — яркую постановку, которая с необычайной пронзительностью раскрывает тайны души своих персонажей. Каждый из них может стать близким и знакомым зрителю, благодаря глубокому психологическому подходу к их образам.

Спектакль состоит из двух актов с антрактом, что позволяет зрителям не только насладиться игрой актеров, но и осмыслить увиденное. Эта классическая пьеса Антона Чехова способна заставить размышлять о том, что волнует человека в любой эпохе. Вопросы любви, предательства, разочарования и надежды становятся особенно актуальными в контексте современности.

Присутствие на спектакле «Дядя Ваня» — это возможность прикоснуться к неискаженной глубине чеховской драматургии. Искренние переживания актёров, философские размышления и виртуозная игра создают уникальную атмосферу, которая не оставит зрителей равнодушными.

Не упустите шанс увидеть одну из величайших пьес мировой литературы в исполнении талантливых артистов! Спектакль «Дядя Ваня» — это приглашение задуматься о вечных вопросах и, возможно, открыть для себя что-то новое.

Режиссер
Владимир Уваров
В ролях
Виктор Чупров
Светлана Бакулина
Валерий Лаппо
Сергей Галустянц
Кристина Трубенок

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В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
30 августа воскресенье
19:00
Странник Санкт-Петербург, Цветочная, 16
от 600 ₽
20 сентября воскресенье
19:00
Странник Санкт-Петербург, Цветочная, 16
от 800 ₽
16 октября пятница
19:00
Странник Санкт-Петербург, Цветочная, 16
от 600 ₽
25 октября воскресенье
19:00
Странник Санкт-Петербург, Цветочная, 16
от 800 ₽
4 ноября среда
19:00
Странник Санкт-Петербург, Цветочная, 16
от 600 ₽
29 ноября воскресенье
19:00
Странник Санкт-Петербург, Цветочная, 16
от 800 ₽
13 декабря воскресенье
19:00
Странник Санкт-Петербург, Цветочная, 16
от 600 ₽

Фотографии

Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня

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