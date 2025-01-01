Спектакль Влюбленный носорог

Китайская драма о безумной любви в Театре-фестивале «Балтийский дом»

Пьеса китайского драматурга Ляо Имэй, «Влюбленный носорог», впервые увидела сцену в 1999 году под режиссурой Мэн Цзинхуэя, одного из ведущих экспериментальных театров Азии. Этот спектакль стал знаковым событием в современном китайском театре и получил признание как «Библия любви» среди молодежи. В Китае пьеса ставилась более тысячи раз.

История любви и страсти

Сюжет пьесы разворачивается вокруг смотрителя зоопарка, который безумно влюбляется в свою соседку Минмин. В начале она отвечает на его чувства, но вскоре охладевает. Ослепленный любовью, смотритель похищает Минмин и обещает отдать ей все сокровища мира. Однако, что может предложить простой ухаживающий за носорогами смотритель?

Первая постановка в России

Эта постановка в Театре-фестивале «Балтийский дом» станет первой в России. Спектакль вырос из театрализованной читки, представленное на фестивале прошлого года. Он будет представлен в пространстве «91 комната».

Важно знать

Вход после третьего звонка строго воспрещен. Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку, которая обещает быть насыщенной эмоциями и страстью.