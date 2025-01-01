Меню
Двенадцать месяцев
Киноафиша Двенадцать месяцев

Спектакль Двенадцать месяцев

0+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 0+
О спектакле

Новогодний спектакль в Историко-этнографическом театре

Погрузитесь в волшебную атмосферу сказки! Историко-этнографический театр приглашает вас на чарующий спектакль «Двенадцать месяцев» по мотивам пьесы С. Маршака.

Сюжет и персонажи

Вместе с юной падчерицей вы отправитесь в зимний лес, где встретите братьев-месяцев, обладающих невероятной силой и добротой. Эта волшебная и мудрая история о любви, доброте и чудесах, происходящих в канун Нового года, оживёт на нашей сцене.

Незабываемый спектакль для всей семьи

Наш спектакль – это яркое сочетание красочных костюмов, запоминающейся музыки и талантливой игры актеров. Это незабываемое путешествие в мир добра и справедливости, которое подарит радость и взрослым, и детям.

Будьте частью волшебства

Приходите, чтобы окунуться в атмосферу волшебства и вдохновиться мудростью народной сказки! Ждем вас в Историко-этнографическом театре!

20 декабря суббота
12:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 800 ₽
15:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 800 ₽
21 декабря воскресенье
12:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 800 ₽
15:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 800 ₽
23 декабря вторник
12:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 800 ₽
15:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 800 ₽
24 декабря среда
12:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 1000 ₽
15:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 800 ₽
1 февраля воскресенье
12:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 800 ₽
21 февраля суббота
12:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 800 ₽

