Новогодний спектакль в Историко-этнографическом театре

Погрузитесь в волшебную атмосферу сказки! Историко-этнографический театр приглашает вас на чарующий спектакль «Двенадцать месяцев» по мотивам пьесы С. Маршака.

Сюжет и персонажи

Вместе с юной падчерицей вы отправитесь в зимний лес, где встретите братьев-месяцев, обладающих невероятной силой и добротой. Эта волшебная и мудрая история о любви, доброте и чудесах, происходящих в канун Нового года, оживёт на нашей сцене.

Незабываемый спектакль для всей семьи

Наш спектакль – это яркое сочетание красочных костюмов, запоминающейся музыки и талантливой игры актеров. Это незабываемое путешествие в мир добра и справедливости, которое подарит радость и взрослым, и детям.

Будьте частью волшебства

Приходите, чтобы окунуться в атмосферу волшебства и вдохновиться мудростью народной сказки! Ждем вас в Историко-этнографическом театре!