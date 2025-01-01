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Спектакль Гринч

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О концерте/спектакле

Захватывающее Шоу «Гринч» по мотивам знаменитой истории

Приглашаем вас на захватывающее театральное событие — шоу «Гринч», которое перенесет вас в мир волшебства и рождественских чудес. Это уникальная постановка основана на знаменитой книге Доктора Сьюза, которая уже более полувека радует детей и взрослых.

Сюжет и персонажи

Главный герой, Гринч — зеленое существо, ненавидящее Рождество, решает испортить праздник для жителей деревни Кто. Но столкновение с добротой и радостью, исходящей от маленькой Кэти, заставляет его переосмыслить свои взгляды на жизнь. Это история о том, как важно открывать сердце для любви и дружбы.

Интересные факты

  • Шоу «Гринч» впервые было поставлено в 2000 году и с тех пор завоевало сердца зрителей по всему миру.
  • Музыка и песни, написанные специально для этой постановки, добавляют особую атмосферу и делают ее незабываемой.
  • Костюмы и декорации созданы талантливыми художниками, что позволяет зрителям полностью погрузиться в атмосферу волшебного мира.

Билеты

Билеты на шоу уже в продаже. Рекомендуем забронировать места заранее, так как спектакль обещает быть очень популярным. Узнать больше и приобрести билеты можно на официальном сайте театра.

Приходите и насладитесь незабываемым опытом на шоу «Гринч»!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 декабря
КЦ «Салют» Москва, Свободы, 37
11:00 от 1450 ₽ 13:30 16:00 от 1450 ₽ 18:30
21 декабря
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
11:00 от 1450 ₽ 13:30 от 950 ₽ 16:00 от 1450 ₽
28 декабря
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
11:00 от 1700 ₽ 13:30 от 1700 ₽ 16:00 18:30 от 950 ₽
3 января
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
11:00 от 950 ₽ 13:30 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽
4 января
ДК «Прожектор» Москва, 1-я Владимирская, 10в
12:00 от 1450 ₽ 14:30 от 1450 ₽ 17:00 от 1450 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 декабря
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
11:00 от 1400 ₽ 13:30 от 1400 ₽

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