Спектакль Евгений Онегин. Сцены из романа

Свежий взгляд на «Евгения Онегина»

Сегодня, когда мы уже потеряли счет экранизациям пушкинского романа в стихах, данная постановка «Евгения Онегина» с молодыми актерами представляет собой настоящий глоток свежего воздуха. Это живое и динамичное зрелище, полное юмора, напрочь лишено пресловутого «хрестоматийного глянца» и школьной назидательности.

Молодость актеров и персонажей

Актеры спектакля молоды, как и пушкинские герои. Это позволяет избежать избыточной серьезности, часто встречающейся в других постановках и экранных версиях «Онегина». Авторы спектакля показывают зрителю не только Пушкина-философа, но и Пушкина-шутника, который активно взаимодействует с героями.

Игра и взаимодействие

Отказ от парадности, присущей большинству сценических воплощений «Онегина», выражается в том, что некоторых персонажей играют попеременно разные артисты. Это создает эффект участия: актеры как бы приглашают зрителей: «Давай-ка поиграем вместе!» или «В его роли ты тоже можешь оказаться!».

Оригинальное оформление и мизансцены

Текст Пушкина, в котором не изменено ни строчки, порой вступает в диалог с пародийными мизансценами — приемом, знакомым нам в первую очередь по работам мастера П.Н. Фоменко. Особое внимание стоит уделить «материальной части» постановки: организация пространства с помощью стульев-стремянок и обыгрывание различных предметов реквизита, таких как бинокль и перья, на фоне нарочитой строгости и монохромности костюмов, создают уникальную атмосферу.