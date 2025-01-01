Меню
Евгений Онегин. Сцены из романа
Билеты от 1200₽
Киноафиша Евгений Онегин. Сцены из романа

Спектакль Евгений Онегин. Сцены из романа

12+
Продолжительность 1 час 35 минут
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Свежий взгляд на «Евгения Онегина»

Сегодня, когда мы уже потеряли счет экранизациям пушкинского романа в стихах, данная постановка «Евгения Онегина» с молодыми актерами представляет собой настоящий глоток свежего воздуха. Это живое и динамичное зрелище, полное юмора, напрочь лишено пресловутого «хрестоматийного глянца» и школьной назидательности.

Молодость актеров и персонажей

Актеры спектакля молоды, как и пушкинские герои. Это позволяет избежать избыточной серьезности, часто встречающейся в других постановках и экранных версиях «Онегина». Авторы спектакля показывают зрителю не только Пушкина-философа, но и Пушкина-шутника, который активно взаимодействует с героями.

Игра и взаимодействие

Отказ от парадности, присущей большинству сценических воплощений «Онегина», выражается в том, что некоторых персонажей играют попеременно разные артисты. Это создает эффект участия: актеры как бы приглашают зрителей: «Давай-ка поиграем вместе!» или «В его роли ты тоже можешь оказаться!».

Оригинальное оформление и мизансцены

Текст Пушкина, в котором не изменено ни строчки, порой вступает в диалог с пародийными мизансценами — приемом, знакомым нам в первую очередь по работам мастера П.Н. Фоменко. Особое внимание стоит уделить «материальной части» постановки: организация пространства с помощью стульев-стремянок и обыгрывание различных предметов реквизита, таких как бинокль и перья, на фоне нарочитой строгости и монохромности костюмов, создают уникальную атмосферу.

4 ноября
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
18:00 от 1200 ₽
22 ноября
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
17:00 от 1200 ₽

Фотографии

Евгений Онегин. Сцены из романа Евгений Онегин. Сцены из романа Евгений Онегин. Сцены из романа Евгений Онегин. Сцены из романа Евгений Онегин. Сцены из романа Евгений Онегин. Сцены из романа

