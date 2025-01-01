Меню
Доктор философии
Доктор философии

Спектакль Доктор философии

16+
Режиссер Анатолий Морозов
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Доктор философии» — одна из лучших комедий Бранислава Нушича, язык её ярок, театрален и выразителен. Отец семейства Живота Цвийович, проявив деловую смекалку, стал богатым. Он был одержим идеей выучить сына на доктора философии и утвердить себя в благородном обществе. Проблема в том, что образование и диплом получил не обаятельный сын-бездельник Милорад, а бедный родственник Велимир – под именем Милорада. И теперь Живота вот-вот станет жертвой собственных карьерных амбиций и честолюбивых замыслов. Потому что за время обучения за границей Велимир под именем Милорада умудрился обзавестись женой и ребёнком. И они вот-вот нагрянут в дом своего состоятельного свёкра, который как раз задумал женить непутевого сына на богатой невесте. В спектакле ярко разворачивается комедия положений, в которых всё больше и больше запутывается главный герой, одолеваемый со всех сторон чужими жёнами, обаятельными мошенниками, назойливыми благотворительницами, напористыми свахами. Все эти колоритные персонажи сливаются в пёстрый, крикливый, требовательный хор, грозящий свести несчастного Животу с ума.

В других городах

Челябинск, 18 октября
ДК «Новосинеглазово» Челябинск, Челябинская, 7
18:00 от 400 ₽

Фотографии

Доктор философии Доктор философии Доктор философии Доктор философии Доктор философии Доктор философии Доктор философии

