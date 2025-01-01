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Новый Робин-Бобин
Киноафиша Новый Робин-Бобин

Спектакль Новый Робин-Бобин

Постановка
Театр кукол им. Вольховского 6+
Режиссер Александр Борок
Продолжительность 45 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Приключения Робина-Бобина-Младшего на Земле и в космосе

В новом спектакле зрителей ждет увлекательная история о внуке знаменитого обжоры Робина-Бобина. Главным героем станет Робин-Бобин-Младший, придуманный челябинской писательницей Асей Горской. Этот яркий персонаж полон энергии и жажды приключений!

Путешествия по миру и космосу

Робин-Бобин-Младший обожает путешествия. Он не только плавает по морям и летает по воздуху, но и умудряется путешествовать в космос, а также исследовать морские глубины. Каждое его приключение наполнено новыми впечатлениями и встречами с интересными персонажами.

Добрые дела и новые друзья

На протяжении своих странствий Робин-Бобин-Младший совершает множество добрых дел. Его доброта и отзывчивость помогают ему находить новых друзей, с которыми он делится своими приключениями. Эта история о дружбе, смелости и желании познавать мир станет вдохновением для зрителей всех возрастов.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который подарит вам массу положительных эмоций и вдохновения!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 20 сентября
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
13:30 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽

Фотографии

Новый Робин-Бобин Новый Робин-Бобин Новый Робин-Бобин Новый Робин-Бобин Новый Робин-Бобин Новый Робин-Бобин Новый Робин-Бобин Новый Робин-Бобин Новый Робин-Бобин Новый Робин-Бобин Новый Робин-Бобин Новый Робин-Бобин Новый Робин-Бобин Новый Робин-Бобин Новый Робин-Бобин Новый Робин-Бобин Новый Робин-Бобин

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