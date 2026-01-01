Оповещения от Киноафиши
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян

О концерте

Дмитрий Харатьян & Cocktail project в баре Petter

Приглашаем вас на уникальный концерт Дмитрия Харатьяна и группы Cocktail project, который пройдет в баре Petter. Это событие станет настоящим праздником для любителей поэзии и музыкального искусства.

Музыка и слова

На концерте прозвучат стихи великих поэтов, а также любимые песни из известных фильмов, таких как «Не вешать нос», «Дороги любви», «Школьный вальс», «20-й год», «Ты где июль?», «Есть только миг», «Непогода», «Кто на новенького?» и «Песенка кавалергарда». Вы сможете насладиться уникальными интерпретациями песен Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Юрия Визбора и Олега Митяева, некоторые из которых будут представлены в неожиданной рок-обработке.

Особая атмосфера

Концерт создан для того, чтобы подарить зрителям незабываемые эмоции. Потрясающая энергетика мероприятия, тонкий юмор, чудесные стихи и курьезные истории со съемочных площадок стали визитной карточкой этого концерта. В каждой композиции вы ощутите тепло и доверительность, которые создает команда невероятно талантливых музыкантов.

Не пропустите это замечательное событие в баре Petter! Вас ждет вечер, наполненный музыкой, поэзией и хорошим настроением.

Апрель
27 апреля понедельник
20:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 5800 ₽

