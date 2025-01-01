Концерт «Диско Хит 90-х» в Кремлёвском дворце

12 марта 2026 года в Кремлёвском дворце пройдет концерт «Диско Хит 90-х». Это масштабное музыкальное событие, которое ежегодно собирает поклонников незабываемой музыки 90-х и 2000-х годов. На сцене Государственного Кремлевского Дворца выступят легендарные артисты, чьи хиты стали саундтреком целого поколения.

Концерт обещает погрузить зрителей в атмосферу ностальгии, вызывая приятные воспоминания через популярные мелодии детства и юности. Это отличная возможность вспомнить прошлое, встретиться с друзьями и насладиться живыми выступлениями любимых исполнителей.

Участники концерта

В этом году на сцену поднимутся:

Андрей Алексин

Алиса Мон

Шура

Группа Восток

Татьяна Овсиенко

Нина Шнайдер

Алёна Апина

Группа Технология

Группа Отпетые мошенники

Группа На-На

Группа Корни

Группа Стрелки

Александр Айвазов

Группа Фабрика

Программа концерта может быть изменена, поэтому следите за обновлениями.

Ограничения и рекомендации

Просим вас приходить заранее, чтобы избежать очередей, которые могут возникнуть из-за тщательного досмотра посетителей сотрудниками Федеральной службы охраны на Кутафьей башне Московского Кремля. Учтите, что при входе потребуется снять верхнюю одежду и пропустить её через интроскоп («сканер»).

Запуск зрителей на территорию Кремля и в Государственный Кремлевский Дворец начинается за 1 час 45 минут до начала мероприятия.