Диско Хит 90-х
Киноафиша Диско Хит 90-х

Диско Хит 90-х

12+
Возраст 12+
О концерте

Концерт «Диско Хит 90-х» в Кремлёвском дворце

12 марта 2026 года в Кремлёвском дворце пройдет концерт «Диско Хит 90-х». Это масштабное музыкальное событие, которое ежегодно собирает поклонников незабываемой музыки 90-х и 2000-х годов. На сцене Государственного Кремлевского Дворца выступят легендарные артисты, чьи хиты стали саундтреком целого поколения.

Концерт обещает погрузить зрителей в атмосферу ностальгии, вызывая приятные воспоминания через популярные мелодии детства и юности. Это отличная возможность вспомнить прошлое, встретиться с друзьями и насладиться живыми выступлениями любимых исполнителей.

Участники концерта

В этом году на сцену поднимутся:

  • Андрей Алексин
  • Алиса Мон
  • Шура
  • Группа Восток
  • Татьяна Овсиенко
  • Нина Шнайдер
  • Алёна Апина
  • Группа Технология
  • Группа Отпетые мошенники
  • Группа На-На
  • Группа Корни
  • Группа Стрелки
  • Александр Айвазов
  • Группа Фабрика

Программа концерта может быть изменена, поэтому следите за обновлениями.

Ограничения и рекомендации

Просим вас приходить заранее, чтобы избежать очередей, которые могут возникнуть из-за тщательного досмотра посетителей сотрудниками Федеральной службы охраны на Кутафьей башне Московского Кремля. Учтите, что при входе потребуется снять верхнюю одежду и пропустить её через интроскоп («сканер»).

Запуск зрителей на территорию Кремля и в Государственный Кремлевский Дворец начинается за 1 час 45 минут до начала мероприятия.

Купить билет на концерт Диско Хит 90-х

Помощь с билетами
Март
12 марта четверг
19:00
Кремлевский дворец Москва, Кремль
от 1000 ₽

