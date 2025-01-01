Спектакль Детский квест «Пиратское сокровище»

Детский квест «Пиратское сокровище» на Загородном проспекте

Краденое долгими столетиями пиратское золото хранится на никому неизвестном острове посреди моря. Здесь, в рыбацкой хижине, его не охраняет никто, кроме самого Духа Моря.

Отважные мореплаватели, решившие отыскать клад, должны пробраться в хижину после долгого путешествия. Но когда они закроют за собой дверь, начнется настоящее испытание!

Приключение начинается

Теперь только от логики, смекалки и умения работать в команде зависит, смогут ли игроки выбраться на свободу. Участникам предстоит разгадать множество загадок, которые прячутся в стенах хижины, и применять свои навыки, чтобы преодолеть все преграды, стоящие на их пути.

Важная информация

Учтите, что если администратор квеста не сможет с вами связаться для финального подтверждения бронирования, игра будет отменена. Это нужно для обеспечения безопасности и качества игры.

Квест проводится в локации «Зов Ктулху», которая погружает участников в таинственную атмосферу приключений. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного мира!