Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Квест «​Потрошитель»​
Киноафиша Квест «​Потрошитель»​

Спектакль Квест «​Потрошитель»​

16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Психологический триллер-спектакль с вами в главной роли

Представляем вам уникальный психологический триллер-спектакль, действие которого разворачивается в современном Лондоне. В вашем распоряжении оказывается возможность соприкоснуться с миром одного из самых известных серийных убийц — Джека-Потрошителя.

Главным героем истории является мистер Риппер, влиятельная и таинственная фигура в городе. Вам предстоит взять участие в его закрытом аукционе, где на кону стоит ваша жизнь!

Уровни погружения

Спектакль предлагает зрителям три уровня погружения, каждый из которых создаёт уникальную атмосферу страха:

  • Загадочный Джек: Актеры больше помогают, чем пугают. В этом уровне игра становится не только интригующей, но и манящей. Персонаж говорит: «Я хочу поиграть с вами».
  • Опасный Джек: Здесь актеры часто появляются, а персонажи винят зрителей в страшных событиях, например: «Это вы забрали моего ребенка? Я заберу кого-нибудь из вас».
  • Кровавый Джек: На этом уровне ваше восприятие переживания становится ещё более интенсивным. Персонажи обвиняют зрителей в смерти: «Это вы убили моего ребенка! За это я уберу вас!»

Выбор уровня погружения осуществляется во время бронирования билетов, что позволяет каждому зрителю подобрать подходящий для себя вариант в соответствии с собственными предпочтениями.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего спектакля, где ваше мужество будет испытано на прочность, а границы реальности сотрются. Художественная ценность, неожиданные повороты сюжета и погружающая атмосфера обеспечат вам незабываемый вечер!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 1 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 2 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 29 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 1 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 2 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 6 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 7 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 8 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 9 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 13 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 14 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 15 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 20 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 21 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 22 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 23 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 24 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 27 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 28 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 29 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 3 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 4 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 5 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 6 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 7 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 8 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 10 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 11 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 12 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 13 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 14 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 15 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 16 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 17 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 18 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 19 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 20 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 21 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 22 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 23 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 24 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 25 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 26 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 27 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 28 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 29 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 30 ноября
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 1 декабря
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 2 декабря
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 3 декабря
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 4 декабря
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 5 декабря
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 6 декабря
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 7 декабря
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 7800 ₽ 12:00 от 7800 ₽ 13:30 от 7800 ₽ 15:00 от 7800 ₽ 16:30 от 7800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 8 декабря
«Взаперти» на Миллионной Санкт-Петербург, Миллионная, 23
10:30 от 6800 ₽ 12:00 от 6800 ₽ 13:30 от 6800 ₽ 15:00 от 6800 ₽ 16:30 от 6800 ₽ 18:00 от 7800 ₽ 19:30 от 7800 ₽ 21:00 от 7800 ₽ 22:15 от 8500 ₽

В ближайшие дни

Квест «Гравити Фолз»
6+
Иммерсивный
Квест «Гравити Фолз»
4 сентября в 11:10 «Взаперти» в Соляном
от 5600 ₽
Квест-перформанс «Фараон»
16+
Перформанс Иммерсивный
Квест-перформанс «Фараон»
22 ноября в 17:30 «Взаперти» на Казанской
от 6700 ₽
Квест «Алиса в Стране Чудес»
6+
Иммерсивный
Квест «Алиса в Стране Чудес»
4 сентября в 23:35 «Взаперти» в Соляном
от 8400 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше