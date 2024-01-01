Меню
Квест для детей «Космические пираты»
Киноафиша Квест для детей «Космические пираты»

Спектакль Квест для детей «Космические пираты»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Космические пираты: захватывающее приключение от компании Взаперти!

Ступите на борт удивительного квеста «Космические пираты» и отправьтесь в далекую галактику, полную тайн и неожиданностей! Этот захватывающий квест в Санкт-Петербурге — идеальный способ проверить свою смекалку и командный дух в мире космических авантюр.

Станьте частью космической команды

Галактика в опасности! Вы и ваша команда смелых космических авантюристов попадаете в центр противостояния с пиратами. Вашей задачей станет разгадка головоломок и поиск сокровищ, чтобы восстановить мир в галактике.

При последнем налете пиратский флот захватил партию плазменных боеголовок нового поколения и теперь угрожает всей живой жизни на нашей планете. Вам предстоит собраться в специальный отряд, который должен отыскать пропажу и остановить пиратов. На вашем пути встретится Капитан Космической Разведки — рискнете ему довериться?

Динамичное и увлекательное взаимодействие

Каждое ваше решение будет иметь значение! Сражайтесь с врагами, исследуйте неизведанные планеты и разгадывайте загадки, чтобы спасти свою космическую станцию. В нашем квесте на вас ждёт множество удивительных объектов, с которыми вы сможете взаимодействовать.

Идеально для всех!

Квест подходит как для друзей, так и для семейных пар и корпоративных команд. Объединитесь для достижения общей цели и создайте незабываемые воспоминания!

Погружение в атмосферу космоса

Мы разработали уникальный антураж, который перенесет вас в мир космических приключений. Динамичные декорации, световые и звуковые эффекты сделают ваше путешествие по-настоящему незабываемым.

Забронируйте свое место!

Не упустите шанс отправиться в опасное и захватывающее космическое приключение с квестом «Космические пираты»! Забронируйте место от компании Взаперти и докажите, что вы — настоящие космические искатели.

Квест с аниматором проходит на площадке «Звёздные войны». Инопланетная пустыня, космический корабль и цветущая цивилизация ждут детей! У нас предусмотрено бесконтактное взаимодействие с актером. Обратите внимание, что если администратор не сможет связаться с вами для финального подтверждения бронирования или предоплата не будет внесена за 24 часа до даты квеста, игра будет отменена.

