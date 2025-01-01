Спектакль Детективная квест-игра «Книжный клуб»

Меню
Детективная квест-игра «Книжный клуб»
16+
Детективный квест «Книжный клуб» в Санкт-Петербурге

В тихом городе недалеко от Лондона расположен престижный Лицей для одаренных детей, где учатся преимущественно дети привилегированных слоев общества. Администрация учебного заведения тщательно охраняет свою репутацию и долгие годы скрывает загадку гибели учеников. Пять жертв с разнообразным почерком преступлений. Но между ними существует нечто неизменное…

Собрать все преступления в единую серию удается молодому детективу из Лондона. Однако вскоре она исчезает, и на помощь вызываются профайлеры. Ваша команда должна решить, что же произошло. Вам предстоит изучить материалы дела, оставшиеся в покинутом кабинете детектива, и составить портрет подозреваемого.

Что такое «Книжный клуб»?

Детективный квест «Книжный клуб» в Санкт-Петербурге — это новая форма развлечения, объединившая в себе сложные шифры и оригинальные головоломки классических детективных игр с атмосферой реалистичного квеста. Здесь нет привычных спецэффектов и высоких технологий, но за счет погружения в роль детектива вы сможете прочувствовать все нюансы расследования.

Важно знать

Если администратор квеста не сможет с вами связаться для финального подтверждения бронирования, игра будет отменена. Подготовьтесь к неожиданным поворотам и интеллектуальным испытаниям!

