Квест «Скуби Ду»
Квест «Скуби Ду»

Спектакль Квест «Скуби Ду»

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Квест для детей  "Скуби Ду" в Санкт-Петербурге

Погрузитесь в мир загадок с квестом "Скуби Ду" от компании Взаперти! Готовы ли вы отправиться в захватывающее приключение с вашей любимой командой сыщиков и их верным другом Скуби Ду? Этот квест — не просто игра, а возможность почувствовать себя настоящим детективом, разгадывая увлекательные загадки и раскрывая тайны!

Загадочное приключение

Ваша команда оказалась в центре таинственного расследования! В старом замке происходят зловещие события, и только вам под силу выяснить, кто скрывается под маской страшного монстра. Скуби ждет вашей помощи!

Секреты на каждом шагу

Исследуйте помещения, решайте загадки и находите улики. Каждое ваше действие важно, а каждый шаг приближает к разгадке. Будьте готовы к неожиданным поворотам и веселым моментам!

Для всех и каждого

Квест подходит для друзей, семей и корпоративных групп. Это отличная возможность объединиться, развивать командный дух и весело провести время вместе!

Уникальный антураж

Мы создали уникальный антураж, который перенесет вас в мир Скуби Ду. Яркие декорации, специальные эффекты и музыка добавят атмосферы и сделают ваше приключение по-настоящему незабываемым.

Дополнительные возможности

Не упустите шанс стать частью захватывающего приключения с Скуби Ду! Вы можете добавить дополнительного актера или актеров к квесту, чтобы сделать сюжет более насыщенным и добавить интерактив с героями.

Важно знать

Для истинных ценителей ярких эмоций и полной палитры впечатлений! Перечень и вид включенных в стоимость игры персонажей может отличаться от показанных на фото и видео материалах, просим уточнить информацию перед игрой.

Данный квест проводится на локации квеста "Ван Хельсинг". В квесте присутствует бесконтактное взаимодействие с актером. Обратите внимание: если администратор квеста не сможет с вами связаться для финального подтверждения бронирования, игра будет отменена.

Санкт-Петербург, 29 августа
«Взаперти» на Казначейской Санкт-Петербург, Казначейская, 7
14:30 от 5600 ₽ 15:45 от 5600 ₽ 17:00 от 6600 ₽ 18:15 от 6600 ₽ 19:30 от 6600 ₽ 20:45 от 6600 ₽ 22:00 от 8400 ₽
