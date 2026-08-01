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День рождения кота Леопольда
Киноафиша День рождения кота Леопольда

Спектакль День рождения кота Леопольда

Постановка
Тургеневъ 6+
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

История о добродушном Леопольде и озорных мышатах

Добродушный кот Леопольд мечтает жить в согласии со всеми. Но его спокойствие нарушает парочка озорных мышат — Серый и Белый. Эти две проказницы не упускают возможности подшутить над Леопольдом и всячески стараются вызвать у него «звериное бешенство». Их активные шалости направлены на то, чтобы привлечь внимание именинника-соседа.

Тем не менее, Леопольд не оставляет своих добрых намерений. Он уверен, что «добрым жить на белом свете веселей!» Яркий и красочный спектакль с веселыми мелодиями покажет юным зрителям, как терпение и доброта могут победить недоверие и вражду.

В финале спектакля зазвучат самые популярные слова: «Ребята, давайте жить дружно!» Этот трогательный призыв к дружбе и взаимопониманию станет кульминацией истории и оставит в сердцах зрителей теплый след.

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В других городах
Август
Сентябрь
16 августа воскресенье
12:00
Тургеневъ Екатеринбург, просп. Ленина, 49
от 450 ₽
5 сентября суббота
12:00
Тургеневъ Екатеринбург, просп. Ленина, 49
от 500 ₽
27 сентября воскресенье
12:00
Тургеневъ Екатеринбург, просп. Ленина, 49
от 500 ₽

Фотографии

День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда

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