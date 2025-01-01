Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Даниил Слободенюк. Стендап концерт
Билеты от 0₽
Киноафиша Даниил Слободенюк. Стендап концерт

Даниил Слободенюк. Стендап концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Даниил Слободенюк: стендап концерт в Standup Club на Трубной

Станьте свидетелями уникального стендап концерта одного из лучших комиков страны — Даниила Слободенюка. Его выступления всегда отличает искренний юмор и проницательные наблюдения о жизни, позволяющие каждому зрителю узнать себя в его шутках.

О чем речь?

Даниил активно экспериментирует с форматом и стилем, что делает каждое его выступление свежим и непредсказуемым. В программе вы услышите как зарисовки на тему повседневной жизни, так и более глубокие размышления о современных реалиях. Его концерты не оставляют равнодушными и превращают вечер в незабываемое событие.

Интересные факты

Слободенюк — не просто комик, а обладатель уникального музыкального слуха. Его вокальные способности и элементы импровизации добавляют яркости выступлениям, что особенно ценят зрители. Даниил также активно снимается в комедийных проектах и является одним из самых обсуждаемых артистов России.

Почему стоит посетить?

Если вы ищете повод для хорошего настроения, стендап концерт Даниила — отличный выбор. Это возможность встретиться с друзьями, узнать что-то новое о себе и просто отдохнуть. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера!

Купить билет на концерт Даниил Слободенюк. Стендап концерт

Помощь с билетами
Январь
2 января пятница
21:30
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1

В ближайшие дни

Леван Ломидзе & Blues Cousins
18+
Блюз
Леван Ломидзе & Blues Cousins
31 января в 21:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Евгений Чебатков - проверочный концерт
18+
Юмор
Евгений Чебатков - проверочный концерт
6 января в 18:30 КДК «Большевик»
от 2500 ₽
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
18+
Юмор
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
13 декабря в 16:30 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше