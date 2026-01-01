Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Музыкальный Эрмитаж. Музыка и танцы 15 и 16 века, Ренессансный оркестр
Билеты от 600₽
Киноафиша Музыкальный Эрмитаж. Музыка и танцы 15 и 16 века, Ренессансный оркестр

Музыкальный Эрмитаж. Музыка и танцы 15 и 16 века, Ренессансный оркестр

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте

Музыкальный Эрмитаж: путешествие во времени

На сцене театра вновь оживут музыкальные шедевры 15 и 16 века! В рамках проекта «Музыкальный Эрмитаж» зрителей ожидает уникальная программа, подготовленная Ренессансным оркестром под художественным руководством Владимира Парунцева.

Волшебство музыки Ренессанса

На этот раз артисты окунут зрителей в атмосферу вечного Ренессанса, где музыка обретает новую жизнь. Каждое произведение станет настоящим подарком для ценителей классической музыки, а талант коллективов сделает программу незабываемой.

Ваш стиль вечера

Отправляясь на этот концерт, зрителям стоит обратить внимание на стиль одежды. Эрмитаж всегда ассоциируется с элегантностью и утонченностью, и это событие не станет исключением. Мы призываем всех одеться в соответствии с духом эпохи!

Приготовьтесь к новому музыкальному опыту

Ренессансный оркестр готов представить не только известные произведения, но и редкие записи, которые вряд ли можно услышать в повседневной жизни. Так что эта программа станет настоящим музыкальным событием для всех любителей искусства.

Не упустите возможность стать частью этого неповторимого вечера! Откройте для себя мир музыки Ренессанса и насладитесь атмосферой красоты и гармонии.

Купить билет на концерт Музыкальный Эрмитаж. Музыка и танцы 15 и 16 века, Ренессансный оркестр

Помощь с билетами
Ноябрь
13 ноября пятница
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 600 ₽

В ближайшие дни

Музыка на бис
6+
Классическая музыка

Музыка на бис

29 мая в 19:00 Музыкальная квартира на Тверской
от 500 ₽
Большой чёрный стендап концерт
18+
Юмор

Большой чёрный стендап концерт

29 мая в 22:00 Standup Café
от 1000 ₽
билборды
16+
Рок

билборды

11 июля в 19:30 Урбан
от 1400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше