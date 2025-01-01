Меню
Цветик-семицветик
Киноафиша Цветик-семицветик

Спектакль Цветик-семицветик

Постановка
Эрмитаж 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
О концерте/спектакле

По волшебному рассказу Валентина Катаева

Спектакль, основанный на волшебном рассказе Валентина Катаева, погружает зрителей в мир чудес и фантазий, где мечты и желания становятся реальностью, но также напоминает о важности ответственности и взаимопомощи.

Детские желания и ответственность
В основе сюжета лежит идея о том, что даже самые простые желания могут повлиять на жизнь других людей, и именно забота о близких и окружающем мире становится ключом к настоящему волшебству.

Уроки любви и сострадания
В этой постановке дети, как и взрослые, сталкиваются с необходимостью выбирать не только для себя, но и для окружающих, и учат зрителей важному уроку: истинная магия заключается не только в исполнении желаемого, но и в готовности помогать и заботиться о других.

Магия заботы о других
Через приключения героев, наполненные превращениями и неожиданными поворотами, развивается глубокая тема любви, сострадания и уважения, которая важна не только для детей, но и для взрослых, стремящихся сделать мир лучше.

Режиссер
Алевтина Пузырникова
В ролях
Мария Глянц
Алла Черных
Татьяна Шабельникова
Алевтина Пузырникова
Екатерина Виноградова

Расписание

18 октября
Эрмитаж Москва, Н.Арбат, 11
11:00 от 1000 ₽

Фотографии

Цветик-семицветик

