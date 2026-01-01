Спектакль «Циники» по прозе Анатолия Мариенгофа в Центре Театрального мастерства

1918 год: на фоне разрушающейся реальности разворачивается история о высоких идеалах и человеческих чувствах. Спектакль «Циники», основанный на романе Анатолия Мариенгофа, задает важные вопросы: что такое любовь в мире, где она оказывается под угрозой? Как культура может спасти человека в условиях тотального отчаяния?

«Может ли выжить любовь в мире, где все против неё? Способна ли культура спасти в человеке человека? Возможно ли жить, не оглядываясь по сторонам, замкнувшись в своем маленьком мире?» — размышляет о задумке спектакля режиссер Артем Устинов.

Команда спектакля

Режиссер: Артем Устинов

Артем Устинов Художник-постановщик: Юлиана Лайкова

Юлиана Лайкова Художник по свету: Тимур Саитов

Тимур Саитов Композитор: Анна Лутошкина (Техномать)

В ролях

Сергей Трофимов

Анна Энская

Евгений Комшилов

Спектакль стал возможным благодаря гранту, предоставленному ООГО «Российский фонд культуры». Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную историю о любви и человеческой стойкости на фоне исторических катастроф.