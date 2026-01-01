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Циники
Киноафиша Циники

Спектакль Циники

18+
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль «Циники» по прозе Анатолия Мариенгофа в Центре Театрального мастерства

1918 год: на фоне разрушающейся реальности разворачивается история о высоких идеалах и человеческих чувствах. Спектакль «Циники», основанный на романе Анатолия Мариенгофа, задает важные вопросы: что такое любовь в мире, где она оказывается под угрозой? Как культура может спасти человека в условиях тотального отчаяния?

«Может ли выжить любовь в мире, где все против неё? Способна ли культура спасти в человеке человека? Возможно ли жить, не оглядываясь по сторонам, замкнувшись в своем маленьком мире?» — размышляет о задумке спектакля режиссер Артем Устинов.

Команда спектакля

  • Режиссер: Артем Устинов
  • Художник-постановщик: Юлиана Лайкова
  • Художник по свету: Тимур Саитов
  • Композитор: Анна Лутошкина (Техномать)

В ролях

  • Сергей Трофимов
  • Анна Энская
  • Евгений Комшилов

Спектакль стал возможным благодаря гранту, предоставленному ООГО «Российский фонд культуры». Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную историю о любви и человеческой стойкости на фоне исторических катастроф.

Режиссер
Артем Устинов
В ролях
Сергей Трофимов
Анна Энская
Евгений Комшилов
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