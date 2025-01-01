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Цилиндр
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Спектакль Цилиндр

Постановка
Театр на Трубной 16+
Режиссер Дмитрий Астрахан
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

История о том, что значит быть человеком

Представьте себе: вы стоите на грани, когда каждое утро становится испытанием, а каждый вечер — борьбой за выживание. Что вы готовы сделать, чтобы спасти свою семью? Как далеко вы зайдете, чтобы избежать нищеты?

Место отчаяния и надежды
В неаполитанской квартире, где стены помнят шепот надежд и крики отчаяния, разворачивается история, которая заставляет задуматься о том, что значит быть человеком.

Проблемы, которые объединяют
Две семьи, сталкивающиеся с финансовыми трудностями, вынуждены искать выход, и, как часто бывает, находят его в самых неожиданных местах.

Моральный выбор
Перед героями спектакля встает вопрос, который волнует каждого из нас: что важнее — сохранить принципы или воспользоваться шансом на новую жизнь?

Комедия или философия?
Эта история — не только комедия о неудачниках, но и глубокое философское размышление о моральных дилеммах, с которыми сталкивается каждый. Сколько раз вы оказывались перед выбором, где каждая опция имеет свою цену?

Шаг в неизвестность
Спектакль заставляет задуматься о том, что иногда, чтобы выжить, нужно сделать шаг в неизвестность, рискнуть всем ради надежды на лучшее. Ваша жизнь тоже полна выборов, где каждый шаг может изменить все. Готовы ли вы к этому?

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
26 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
23 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
3 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
14:00 19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Цилиндр Цилиндр Цилиндр Цилиндр Цилиндр Цилиндр

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