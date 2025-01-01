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Чудо в большом городе
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Спектакль Чудо в большом городе

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Фантастическая комедия о волшебстве и любви

Главная героиня пьесы, Снежана, — студентка, работающая над диссертацией на тему «Сакральный смысл русских народных сказок». Она поглощена изучением характера, быта и костюмов сказочных персонажей, видит в окружающих людях знакомых мифологических фигур: то Кощея, то Добра Молодца. Ее жизнь — это мир научной работы и аналитических исследований, где нет места чудесам и необъяснимым явлениям.

Чудо врывается в спокойную жизнь
Однако однажды граница между мифом и реальностью стирается, и в ее спокойную, рациональную жизнь врывается настоящее чудо! Нечто невероятное начинает происходить: неожиданные визиты персонажей, превращения, живые подарки и зелье с подвохом. А загадочный посланник Судьбы, который, к тому же, без ума от майонеза, вносит в ее жизнь еще больше абсурда и сюрреализма.

Нелепые и смешные ситуации
Снежана оказывается в вихре нелепых и смешных ситуаций, из которых ей предстоит найти выход. Все те мифологические образы, с которыми она так долго работала, начинают оживать и вмешиваться в ее реальность. Все становится не таким, каким было раньше, а с каждым новым поворотом Снежана все больше приближается к главной цели — к чуду, которое принесет ей любовь.

Любовь как долгожданное чудо
Пьеса о том, как чудеса и магия входят в жизнь человека, чтобы перевернуть все вокруг и привести к главному — любви, как долгожданному чуду. Это история о том, как мифы становятся реальностью, а любовь — самым настоящим чудом.

 

Режиссер
Грета Шушчевичуте
В ролях
Евгения Осипова
Анатолий Руденко
Александр Мартынов
Вера Буянова
Роман Шумилов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 20 декабря
Нижегородский ДК железнодорожников Нижний Новгород, Июльских Дней, 1а
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