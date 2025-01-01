Спектакль Ромео и Джульетта

Возвращение классики

Балет «Ромео и Джульетта» в постановке Олега Виноградова представляет собой гармоничное сочетание классических танцевальных традиций и современных интерпретаций. Великолепная хореография и виртуозное исполнение танцорами Новосибирского театра оперы и балета делают этот спектакль неотъемлемой частью классического балетного репертуара. Олег Виноградов вернул бессмертную историю любви на сцену Новосибирского театра оперы и балета в своей хореографической версии. Он умело сочетает нежный внутренний свет, излучаемый юными веронскими любовниками, с мрачным и зловещим окружением, где ритуалы и каноны враждебны живому движению души.

Значимость постановки

Эта версия «Ромео и Джульетты» открывает новые грани истории, погружая зрителей в мир страсти, романтики и трагедии. Олег Виноградов не только восстанавливает знаменитый балет, но и придает ему современное звучание и глубину эмоций.