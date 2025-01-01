Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ромео и Джульетта
Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

Возвращение балета спустя 50 лет
Постановка
НОВАТ 12+
Режиссер Олег Виноградов
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Возвращение классики

Балет «Ромео и Джульетта» в постановке Олега Виноградова представляет собой гармоничное сочетание классических танцевальных традиций и современных интерпретаций. Великолепная хореография и виртуозное исполнение танцорами Новосибирского театра оперы и балета делают этот спектакль неотъемлемой частью классического балетного репертуара. Олег Виноградов вернул бессмертную историю любви на сцену Новосибирского театра оперы и балета в своей хореографической версии. Он умело сочетает нежный внутренний свет, излучаемый юными веронскими любовниками, с мрачным и зловещим окружением, где ритуалы и каноны враждебны живому движению души.

Значимость постановки

Эта версия «Ромео и Джульетты» открывает новые грани истории, погружая зрителей в мир страсти, романтики и трагедии. Олег Виноградов не только восстанавливает знаменитый балет, но и придает ему современное звучание и глубину эмоций.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 14 сентября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
18:00 от 1000 ₽
Новосибирск, 30 октября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
19:00 от 1000 ₽
Новосибирск, 31 октября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта

В ближайшие дни

Колобок
0+
Детский Кукольный
Колобок
27 августа в 12:00 Новосибирский театр кукол
от 350 ₽
Айболит
6+
Детский Кукольный
Айболит
3 августа в 12:30 Новосибирский театр кукол
от 400 ₽
Театр на реке. Кукольная сказка «Три кота, или Праздник друзей»
0+
Детский
Театр на реке. Кукольная сказка «Три кота, или Праздник друзей»
21 августа в 11:30 Теплоход «Новосибирск»
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше