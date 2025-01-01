Меню
Концерт рэпера Честного в Красноярске: подробности и расписание

Не упустите шанс посетить концерт яркого исполнителя — рэпера Честного! Это событие обещает быть незабываемым, и мы собрали для вас всю необходимую информацию.

Расписание мероприятия

  • 18:00 — Открытие двери для зрителей
  • 18:50 — Фото с артистом (для ранних гостей)
  • 19:00 — Начало общего входа
  • 20:00 — Старт концерта

Обратите внимание, что после концерта будет невозможно сделать фото с артистом. Пожалуйста, приходите вовремя, чтобы не упустить ни одного момента!

Правила входа

Администрация площадки уделяет особое внимание безопасности зрителей. Вам может быть отказано во входе без предъявления паспорта или сопровождения родителя, так что позаботьтесь о необходимых документах заранее.

Уникальные впечатления

Концерт Честного — это не просто музыкальное выступление, это целый эмоциональный опыт. Рэпер славится своими глубокими текстами и зажигательным выступлением, так что зрителям стоит готовиться к настоящему шоу!

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события. Ждем вас на концерте!

