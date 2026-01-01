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Andru Donalds. Золотой голос Энигма
Киноафиша Andru Donalds. Золотой голос Энигма

Andru Donalds. Золотой голос Энигма

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Андрю Дональдса: магия музыки Enigma

Приглашаем вас на уникальный концерт Андрю Дональдса, всемирно известного артиста, который подарит яркие эмоции и завораживающее звучание в рамках нового тура. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником, где в интерактивном формате прозвучат не только мировые шедевры Enigma, но и сольные хиты самого Дональдса, сопровождаемые струнным оркестром и детским хором.

Краткая биография исполнителя

Андрю Дональдс — певец и автор-исполнитель из Ямайки, который стал известен в 1995 году благодаря синглу «Mishale». Эта работа, созданная совместно с продюсером Эриком Фостером Уайтом, вознесла его на вершины мировых чартов.

В 1998 году он присоединился к проекту Enigma, основанному Мишелем Крету. Благодаря великолепному голосу Дональдса, музыкальный стиль Enigma обрел новое звучание. За годы сотрудничества они выпустили несколько альбомов, среди которых особое место занимают композиции «Seven Lives», «Boum-Boum» и «Je T’aime».

Значимые работы и достижения

Андрю был не только голосом Enigma, но и успешным сольным артистом. Его синглы «Simple Obsession», «One Night Lover» и «All Out Of Love» стали платиновыми хитами. Кроме того, он исполнил саундтреки к фильмам, отмеченным наградами, таким как «Умница Уилл Хантинг» и «Босиком по мостовой».

Новый сингл и отзывы зрителей

В 2025 году Андрю представил новый сингл «Simple to Love», созданный Максимом Фадеевым. Отзывы зрителей о концертах Дональдса говорят сами за себя: его неповторимая энергетика и волшебный голос создают атмосферу, которую невозможно забыть.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, наполненного магией и эмоциями, которое оставит неизгладимый след в сердцах зрителей!

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В других городах
Ноябрь
6 ноября пятница
19:00
Красноярская филармония Красноярск, просп. Мира, 2б

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