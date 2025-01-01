Меню
Чехов «Совсем не дура»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Чехов «Совсем не дура»

Спектакль Чехов «Совсем не дура»

16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Чеховская комедия в новом свете

Представляем вашему вниманию спектакль, созданный по оригинальным текстам Антона Павловича Чехова. На сцене оживут комедии, которые давно вошли в сокровищницу русской литературы: «Дура», «Хороший конец», «Длинный язык», «Ушла», «Размазня» и «Комик».

Творческий подход

Эти пьесы — настоящие жемчужины, которые раскрывают тонкости человеческих отношений, и характерный для Чехова юмор. Каждый персонаж, начиная от простых тружеников и заканчивая представителями высшего общества, демонстрирует уникальные черты, заставляя зрителя смеяться и задумываться одновременно.

Почему стоит посетить?

Спектакль обещает не только развлечение, но и глубину переживаний, которые испытывают зрители. Благодаря мастерскому исполнению актеров, вы сможете почувствовать атмосферу времени и места, таких важных для творчества Чехова. Это идеальная возможность увидеть классические произведения в современном исполнении.

Интересные факты

Чехов, как мастер короткой формы, зачастую использовал комедию для обозначения серьезных философских вопросов. Его пьесы задают вопросы о смысле жизни, любви и дружбы, оставаясь актуальными по сей день. Таким образом, наш спектакль — это не только развлекательный вечер, но и глубокое погружение в психологию человека.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события и насладиться великолепным исполнением классики!

Режиссер
Юлия Дегтяренко
В ролях
Николай Дроздовский
Юлия Дегтяренко

Октябрь
11 октября суббота
19:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 1000 ₽

