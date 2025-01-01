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Чайка
Билеты от 400₽
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Спектакль Чайка

Постановка
Событие 16+
Возраст 16+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Классическая «Чайка» в интерпретации Шагена Исмаиляна

В новой постановке Шагена Исмаиляна легендарная пьеса А.П. Чехова «Чайка» предстанет в классическом прочтении. Этот спектакль погружает зрителя в запутанный мир человеческих взаимоотношений, полных загадок и недосказанности.

Сложные человеческие связи

В «Чайке» Чехов мастерски исследует внутренние конфликты персонажей, отражая тонкие нюансы их эмоций. Зрители смогут увидеть, как каждый из героев борется с собственными страхами и желаниями. Основная тема пьесы — это поиск уверенности в себе и в других, что делает ее актуальной и в наше время.

Неизменная актуальность

Несмотря на то, что пьеса была написана более ста лет назад, ее содержание остается близким каждому. Идея о том, что «наверное, по-настоящему можно быть уверенным только в себе», ставит перед зрителями важные вопросы о доверии, любви и предательстве.

Когда и где

Спектакль можно будет увидеть в Театре имени Вахтангова. Премьера состоится 15 ноября 2023 года. Рекомендуем заранее приобрести билеты, так как интерес к постановке уже высок.

Интересные факты

«Чайка» — одна из самых известных пьес Чехова. Она была написана в 1895 году и впервые поставлена в 1896 году. Это произведение стало основополагающим для многих драматургов XX века и продолжает вдохновлять театральных деятелей по всему миру.

Не упустите возможность увидеть эту замечательную постановку и погрузиться в мир Чехова с его сложными и глубокими персонажами.

Режиссер
Шаген Исмаилян
В ролях
Юлия Казакова
Дмитрий Чистов
Денис Калитвинов
Владислава Поплинская
Юлия Абрамова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
20:00 от 400 ₽

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