Музыка на высоте. Дыхание джаза

Исполнитель: Хонки-тонк трио: Никита Новиков (ударные), Наталья Часс (фортепиано), Александр Рудовский (корнет) Концерт Хонки-тонк трио перенесет своих слушателей в маленькие и весьма популярные в начале ХХ века в южных штатах Америки кафешки с музыкальными развлечениями. В них зарождался великий джаз! Стиль honky tonk сохранил тот самый драйв первооткрывателей, искры в сердцах своих первых исполнителей и неминуемо поделится этим со своими слушателями! Хонки-тонк трио из Екатеринбурга впервые поднимается на крышу Детской филармонии, тем самым пополнив палитру звучания в небе самых разных музыкальных инструментов. Еще ни разу не было в программе «Музыкальной террасы» удивительного духового инструмента под названием корнет! В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И.Павермана