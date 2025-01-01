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Музыка на высоте. Дыхание джаза
Киноафиша Музыка на высоте. Дыхание джаза

Музыка на высоте. Дыхание джаза

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Исполнитель: Хонки-тонк трио: Никита Новиков (ударные), Наталья Часс (фортепиано), Александр Рудовский (корнет) Концерт Хонки-тонк трио перенесет своих слушателей в маленькие и весьма популярные в начале ХХ века в южных штатах Америки кафешки с музыкальными развлечениями. В них зарождался великий джаз! Стиль honky tonk сохранил тот самый драйв первооткрывателей, искры в сердцах своих первых исполнителей и неминуемо поделится этим со своими слушателями! Хонки-тонк трио из Екатеринбурга впервые поднимается на крышу Детской филармонии, тем самым пополнив палитру звучания в небе самых разных музыкальных инструментов. Еще ни разу не было в программе «Музыкальной террасы» удивительного духового инструмента под названием корнет! В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И.Павермана

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 11 августа
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
19:00 от 1000 ₽ 20:30 от 1000 ₽

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