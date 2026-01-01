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Киноафиша Леди & Джаз

Леди & Джаз

16+
Возраст 16+

О концерте

Фантастический вечер с легендами джаза

Приглашаем вас на незабываемый вечер, в котором звучание джаза встретится с мастерством двух выдающихся музыкантов. Армине Саркисян (вокал) и Даниил Крамер (фортепиано) подарят зрителям невероятную атмосферу и заряд положительных эмоций.

Забудьте о повседневности

Эти исполнители — настоящие легенды российского джаза, которые снискали международное признание. Их творчество сопровождается множеством наград и премий. Они уже много лет остаются на вершине музыкального Олимпа, поражая публику своим талантом и эмоциональностью.

Неповторимый музыкальный опыт

На этом концерте вы сможете насладиться не только знакомыми мелодиями, но и оригинальными композициями, которые приятно удивят даже искушенных слушателей. Каждый номер станет настоящим произведением искусства, способным вызвать глубокие чувства и воспоминания.

Не упустите шанс провести осенний вечер в компании выдающихся джазовых музыкантов и прикоснуться к настоящей музыкальной культуре. Ждем вас на концерте!

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В других городах
Ноябрь
27 ноября пятница
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 2000 ₽

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