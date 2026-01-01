Спектакль Царевна-лягушка

Мы приглашаем наших зрителей, детей и их родителей, в захватывающий мир русской народной сказки. Вас ждут волшебные превращения и неожиданные приключения, которые увлекут всех в вихрь событий, произошедших в давние времена.

Это веселая история о том, как Иван царевич нашел свое счастье. Но, конечно, не так-то просто! Скоро сказка расскажется, но не так быстро дело сделается...

В далеком царстве-государстве жил царь, у которого было три сына. Все в этом царстве было в изобилии: быстрые реки, высокие горы, густые леса и даже болото. На том болоте обитала необычная лягушка - царевна. Как она оказалась там? Как ей удалось выбраться? Обо всем этом расскажет наша яркая, увлекательная сказка.