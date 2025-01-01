Меню
Царевна-лягушка
Царевна-лягушка

Спектакль Царевна-лягушка

Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Детский кукольный спектакль «Царевна-лягушка» в театре им. Владимира Былкова

Спектакль «Царевна-лягушка» предлагает зрителям свежую интерпретацию классической русской сказки. Режиссер виртуозно использует современные лексические обороты, сохраняя при этом дух оригинальной версии. Глубокая связь с современностью позволяет героям спектакля отражать поведение и интересы современных людей, что делает их удивительно близкими зрителям.

Сюжет и главные герои

История начинается с того, что Иван и его братья решают жениться. Старший и средний выбирают для себя боярскую и купеческую дочерей, а младший Иван-царевич... выбирает лягушку-квакушку. Как же сложится его судьба?

На протяжении спектакля зрители становятся свидетелями чудес сказочного мира, где герои оживают и преодолевают преграды. Иван, главный герой, сражается за свое счастье, сталкиваясь со злыми силами. Главный посыл спектакля остается неизменным: добро всегда побеждает зло, а любовь побеждает зависть и коварство.

Тематическое значение

Спектакль «Царевна-лягушка» напоминает о важности доброты и верности, даже в самые трудные времена. Иван, несмотря на тернистый путь, доказывает, что истинная любовь и преданность способны преодолеть все преграды.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который не только развлекает, но и заставляет задуматься о вечных ценностях!

Расписание

В других городах

Ростов-на-Дону, 18 октября
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
11:00 от 550 ₽ 13:30 от 550 ₽

