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Киноафиша Кошки-мышки

Спектакль Кошки-мышки

Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

«Кошки-мышки»: Спектакль о дружбе и взаимопонимании в Театре кукол им. Былкова

Приглашаем вас на увлекательный и поучительный спектакль «Кошки-мышки», который расскажет историю о Котёнке и Мышонке. Это не просто рассказ о двух персонажах, но и глубокая метафора о дружбе, понимании и принятии различий.

Сюжет спектакля

Котёнок и Мышонок живут в одном доме, но принадлежат к совершенно разным мирам. Их дружба становится настоящим испытанием и открывает перед детьми важные уроки: как понимать и принимать других, несмотря на различия. Спектакль наполнен яркими образами и музыкальными номерами, что делает его привлекательным для детей и взрослых.

Почему стоит посетить?

Этот спектакль не только развлечет, но и научит молодое поколение важным жизненным ценностям. Он поможет детям лучше понять друг друга, развить эмпатию и научиться дружить. «Кошки-мышки» — это яркий и запоминающийся опыт, который оставит след в сердцах зрителей.

Информация для зрителей

Спектакль проходит в уютном театре, который создает идеальную атмосферу для семейного просмотра. Подготовьте свои сердца к приключениям и присоединяйтесь к нам, чтобы вместе с Котёнком и Мышонком открыть мир дружбы и взаимопонимания!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 23 сентября
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
11:00 от 600 ₽

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