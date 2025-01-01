Спектакль Болганчык еллар. Мөһаҗирләр / Муть. Мухаджиры

Меню
Болганчык еллар. Мөһаҗирләр / Муть. Мухаджиры
Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль о счастье в театре Камала

Театр им. Г. Камала анонсирует новый спектакль, вдохновленный важнейшими текстами татарской культуры. В центре внимания — татарский мир рубежа 19-20 веков, который сталкивается с голодом и первой переписью населения Российской империи.

Историческая параллель

Авторы спектакля стремятся провести параллели между прошлым и настоящим, исследуя извечную тему счастья. Как изменилось понимание этого чувства с течением времени? Что значит быть счастливым в условиях перемен и трудностей? Эти вопросы будут обсуждаться на сцене, побуждая зрителей задуматься о своей жизни и культуре.

Музыка и исполнение

В спектакле прозвучит музыка композитора Елены Шиповой, которую исполнит Оркестр театра под управлением Данияра Соколова. Музыкальное сопровождение добавит глубину и эмоциональную насыщенность происходящему на сцене, усиливая атмосферу спектакля.

Для кого этот спектакль?

Спектакль будет интересен как любителям театра, так и тем, кто увлекается культурной историей и философскими размышлениями. Это уникальная возможность не только насладиться искусством, но и задуматься над важными жизненными ценностями.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого театрального события!

Январь
Февраль
24 января суббота
17:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 500 ₽
28 февраля суббота
17:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 500 ₽

Фотографии

Болганчык еллар. Мөһаҗирләр / Муть. Мухаджиры Болганчык еллар. Мөһаҗирләр / Муть. Мухаджиры Болганчык еллар. Мөһаҗирләр / Муть. Мухаджиры Болганчык еллар. Мөһаҗирләр / Муть. Мухаджиры Болганчык еллар. Мөһаҗирләр / Муть. Мухаджиры Болганчык еллар. Мөһаҗирләр / Муть. Мухаджиры Болганчык еллар. Мөһаҗирләр / Муть. Мухаджиры

